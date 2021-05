Diese Kandidaten treten heute beim "Free ESC" 2021 an

Heute zeigt ProSieben zum zweiten Mal den "Free ESC". Hier stellen wir Ihnen die diesjährigen Teilnehmer vor.

Auch in diesem Jahr richtet Produzent Stefan Raab wieder einen "Free ESC" aus. Den Musikwettbewerb stellte er im vergangenen Jahr innerhalb kürzester Zeit nach der Absage des originalen Eurovision Song Contest auf die Beine und führt ihn nun auch in diesem Jahr fort.

Welche Kandidaten treten heute am Samstag ab 20.15 Uhr aufProSieben für die verschiedenen Länder an? Hier stellen wir alle Teilnehmer vor.

"Free ESC" 2021: Kandidaten im Überblick

Belgien: Milow

Deutschland: geheim

England: Mighty Oaks

Frankreich: Hugel

Griechenland: Sotiria

Irland: Rea Garvey

Italien: Mandy Capristo

Kroatien: Jasmin Wagner

Niederlande: Danny Vera

Österreich: Mathea

Polen: Fantasy

Schottland: Amy Macdonald

Schweiz

Slowenien: Ben Dolic

Spanien: Juan Daniél

Türkei: Elif

Teilnehmer beim "Free ESC" 2021 vorgestellt

Milow (Belgien)

Der gebürtige Belgier vertritt in diesem Jahr sein Heimatland beim "Free ESC" 2021. Seine erfolgreichste Single "Ayo Technology" schaffte es auf Platz zwei der deutschen Charts und wurde über 450.000 Mal verkauft.

Mighty Oaks (England)

Die Band "Mighty Oaks", bestehend aus Ian Hooper, Claudio Donzelli und Craig Saunders, tritt für England an. Saunders stammt selbst aus England, wo der musikalische Durchbruch jedoch bislang ausblieb.

Hugel (Frankreich)

Der französische DJ und Musikproduzent konnte im Jahr 2015 mit der Single "Coming home" seinen ersten deutschen Charterfolg verbuchen. Mit seinem Remix des italienischen Volksliedes "Bella Ciao" erlangte der 33-Jährige internationale Bekanntheit.

Sotiria (Griechenland)

Die Berliner Sängerin mit griechischen Wurzeln sang bereits im Alter von 14 Jahren den Titelsong zum Film "Mädchen Mädchen". Bekannt wurde sie jedoch vornehmlich mit ihrer Band "Eisblume", die sich 2013 nach fünf Jahren wieder auflöste.

Rea Garvey (Irland)

Rea Garvey wurde als Frontmann der Band "Reamonn" berühmt. Nachdem sich die Gruppe 2010 auflöste, konzentrierte sich der Sänger auf seine Solo-Karriere und tritt derzeit in verschiedenen Musiksendungen als Jurymitglied auf.

Mandy Capristo (Italien)

Mandy Capristo wurde durch ihre Teilnahme bei der Casting-Show "Popstars" bekannt. Die 31-Jährige gehörte früher zur Gruppe "Monrose".

Jasmin Wagner (Kroatien)

Der einstige Teenie-Star wurde in den 90er Jahren unter dem Künstlernamen Blümchen berühmt. Heute wirkt die 41-Jährige allerdings vermehrt als Schauspielerin an Theaterstücken und TV-Produktionen mit.

Danny Vera (Niederlande)

Der niederländische Sänger und Songwriter schaffte mit seiner Single "Roller Coaster" den internationalen Druchbruch. Sein Album "The New Now" aus dem Jahr 2020 belegte fünf Wochen lang die Spitze der Charts in seinem Heimatland.

Mathea (Österreich)

Die in Salzburg geborene Sängerin Mathea nahm an der Casting-Show "The Voice of Germany" teil und schaffte es in der Coachingruppe von Yvonne Catterfeld bis in die Sing-Offs. Mittlerweile war sie nicht nur in ihrer Heimat Österreich, sondern auch in Deutschland mehrfach in den Charts.

Fantasy (Polen)

Das Schlager-Duo "Fantasy" tritt beim "Free ESC" 2021 für Polen an. Seit Fredi Malinowski und Martin Hein 1997 erstmals gemeinsam auf der Bühne standen, schafften es mehrere Studioalben an die Spitze der Albumcharts.

Amy Macdonald (Schottland)

Die Schottin ist seit ihrem Durchbruch mit dem Titel "This is the life" aus dem Jahr 2007 eine international erfolgreiche Künstlerin. Nun vertritt die 34-Jährige ihr Heimatland auch im deutschen Musikwettbewerb.

Seven (Schweiz)

Jan Dettwyler, besser bekannt unter seinem Künstlernamen "Seven", tritt in diesem Jahr beim "Free ESC" für die Schweiz an. Auf der Bühne stand der Schweizer bereits früh: Schon mit 15 Jahren trat er unter anderem mit Bands wie "Destiny’s Child" vor einem großen Publikum auf.

Ben Dolic (Slowenien)

Ben Dolic sollte eigentlich beim originalen Eurovision Song Contest im vergangenen Jahr für Deutschland antreten. Nachdem dieser jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, bekommt er nun beim "Free ESC" die Chance, sich zu beweisen.

Juan Daniél (Spanien)

Juan Daniél wurde zwar in Deutschland geboren, seine Eltern stammen jedoch beide aus Spanien. Seine Wurzeln spiegeln sich auch in seinem Musik-Stil wider: Mit modernem Latin Pop möchte der Sänger auch beim "Free ESC" für Urlaubs-Feeling sorgen.

Elif (Türkei)

Die Sängerin trat erstmals durch ihre Teilnahme bei der Casting-Show "Popstars" in Erscheinung. Dort reichte es zwar nur für Platz zwei, dennoch ist die Künstlerin auch zwölf Jahre nach ihren ersten Auftritten regelmäßig erfolgreich in den Charts vertreten.

Free ESC 2021: Welcher Teilnehmer tritt für Deutschland an?

Wer für Deutschland antritt, bleibt wie bereits im vergangenen Jahr bis zum Schluss ein Geheimnis. 2020 überraschte Helge Schneider die Zuschauer als musikalischer Vertreter mit dem Song "Forever At Home". Mit seinem Song zur Corona-Pandemie schaffte er es bei der ersten Ausgabe des "Free ESC" auf Platz vier. Als Sieger stand 2020 Nico Santos für Spanien auf dem Treppchen. (AZ)

