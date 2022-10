Diese Pfrontener Klinik behandelt Long-Covid Patienten

Die Fachklinik Allgäu empfängt erstmals seit Beginn der Pandemie wieder Besucher und klärt in Vorträgen über Long-Covid und andere Themen auf.

Viele Patientinnen und Patienten, die an Long-Covid leiden, seien derzeit in der Fachklinik Allgäu in Pfronten. Dort fand nach über zwei Jahren schwieriger Corona-Lage, der 25. Deutsche Lungentag statt. Die Klinik konnte die Türen wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen.

Mit Vorträgen von verschiedenen Referenten konnte sich das Publikum zu Themen wie COPD (Erkrankung der Lunge), Asthma und dem Schlafapnoesyndrom informieren. Zum besonders aktuellen Thema Long-Covid, klärte Dr. Andreas Wagner, Chefarzt der Pneumologie, auf. Viele Patienten, die derzeit in der Rehaklinik behandelt werden, leiden selbst an den Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung, heißt es in einer Pressemitteilung. Wagner freute sich über die Besucherinnen und Besucher: „Nach den vielen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind wir froh, dass wir nun wieder Gäste in unsere Klinik einladen und ihnen unsere Entwicklung präsentieren können.“

Das konnten Besucher bei der Fachklinik Allgäu erfahren

Wer lieber selbst aktiv werden wollte, konnte sich den sportmedizinischen Vorstellungen anschließen. Das Team der Sport- und Physiotherapie präsentierte Übungen zum Mitmachen – von Atemgymnastik und -therapie, bis hin zu Krafttraining. Der Diagnostikbereich bot einen Einblick in die täglichen Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachklinik Allgäu. Lungenfunktionsprüfungen und Blutgasanalysen wurden nicht nur vorgeführt, die Untersuchungen konnten auch gleich an den Besuchern angewendet werden.

Diese Umbaumaßnahmen plant die Fachklinik Allgäu

Anschließend stellte die Ernährungsberatung mit ihren Vorträgen den Zusammenhang von Ernährung und dem Immunsystem dar. Seit dem vergangenen Besuchertag hat sich in der Rehaklinik einiges getan, vor allem wurde gebaut. Schon von außen sieht man auf den ersten Blick die zwei großen Baustellen für das Parkhaus und zwei neue Bettenhäuser (wir berichteten). Doch auch die Innenräume blieben nicht von Veränderungen verschont. Der Speisesaal und der Pflegestützpunkt wurden komplett erneuert und es wurden neue Hauswirtschaftsräume und Arbeitsplätze geschaffen.