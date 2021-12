Dignitas demontiert Vitality im zweiten RLCS-Herbstturnier

21.12.2021 | Stand: 18:56 Uhr

Das Finale zwischen Dignitas und Europameister Vitality gestaltete sich eher einseitig. Mit 4:2 und 4:0 nach Spielen fegte Dignitas den oft chancenlosen Gegner vom Server.

Nur ein einziges Mal musste sich Dignitas während des Turniers geschlagen geben. Gegen BDS verlor das Team deutlich mit 0:3 am zweiten Spieltag der Swiss-Stage. "BDS ist immer noch das beste Team in Europa. Aber wir und viele andere auch haben skilltechnisch deutlich aufgeholt", so Joreuz.