Der amerikanische Disney-Konzern kauft das bisher unter dem Namen "Global Dream" bekannte Kreuzfahrtschiff der insolventen MV-Werften-Gruppe in Wismar. Das teilte der Unterhaltungsriese am Mittwoch (Ortszeit) in einem Blogeintrag mit.

dpa

17.11.2022 | Stand: 06:21 Uhr