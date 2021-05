Ein Coach bringt Ostallgäuer Vereine auf Vordermann

Bewerbung für neue Runde im Trainingsprogramm des Landkreises Ostallgäu läuft an.

17.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Auch ohne Corona stehen viele Vereine vor großen Herausforderungen. Die Einschränkungen der vergangenen Monate haben nun aber das Ehrenamt zusätzlich stark beeinträchtigt. Um hier zu helfen, bietet die Servicestelle Ehrenamt des Landkreises Ostallgäu heuer wieder die Möglichkeit, sich für ein kostenloses Vereinscoaching zu bewerben.

Das Trainingsprogramm wird das fünfte Jahr in Folge angeboten. Gefördert werden drei ausgewählte Vereine. Berater Michael Blatz unterstützt diese dann individuell. Der Coach verfügt über langjährige Management-Erfahrung und berät seit über 15 Jahren Vereinen und gemeinnützigen Organisationen.

Hilfreicher Blick von außen

Der Blick von außen kann oft Klarheit bringen. So sehen es auch die Vereine, die im Vorjahr gecoacht wurden. Barbara Hösle vom Jugendchor Nesselwang berichtet, dass der Verein aus dem Coaching frische Motivation und neue Ideen mitgenommen habe: „Wir haben einige der vielen Ideen auch schnell in die Tat umgesetzt. So haben wir unsere Jahreshauptversammlung online durchgeführt, haben virtuelle Spieleabende für unsere Kinder und Jugendlichen organisiert und waren auch offline unterwegs.“

Auch der Verein Mir Walder kann die Beratung empfehlen: „Für uns war das Vereinscoaching interessant und hilfreich. Die Treffen haben alle online stattgefunden. Das hat sehr gut funktioniert und uns gezeigt, was online alles möglich ist,“ sagt Angelika Eltrich. Als Außenstehender habe Coach Michael Blatz andere Sicht- und Herangehensweisen aufgezeigt und war dadurch hilfreich, blickt Gerhard Boscher vom Sportkegelclub Marktoberdorf auf die Beratung zurück.

