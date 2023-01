Ein Problempatient und viele Rätsel: Bolsterlanger Theatergruppe spielt Komödie

Die Komödie der Bolsterlanger Theatergruppe „Obacht – Alfred verwached!“ enthält viel Situationskomik und lebt von der Schauspielkunst des Hauptdarstellers.

11.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Was haben Dieter Bohlen, Albert Einstein und Benjamin Blümchen auf ein- und derselben Bühne zu suchen? Dieses Rätsel versucht die Bolsterlanger Theatergruppe im neuen Stück „Obacht – Alfred verwached!“ zu lösen, das am Freitag, 13. Januar, im Kitzebichl-Saal in Bolsterlang Premiere feiert.

Ein Schlag mit Folgen

Zum Inhalt: Alfred Heinze befindet sich nach einem Unfall in einer Allgäuer Privatklinik, die von Frau Dr. Wusler (Anna Rimmel) geleitet wird. Durch einen Schlag auf den Kopf leidet er an einer seltenen Form von Gedächtnisschwund. Immer wenn er einschläft, erwacht er anschließend als irgendeine berühmte Person. Mal als Olympiasieger, Bundespräsident, Schauspieler oder Sänger. Und er schläft sehr oft ein. Sehr zum Leidwesen seiner Verlobten Fränzi (Elke Natterer) und seiner Mitpatienten, trefflich dargestellt von Mathias Martin und Max Natterer.

Ein Dieb treibt sein Unwesen

Besonders interessant wird es, als ein Dieb sein Unwesen in der Klinik treibt. Es werden immer wieder Bargeld, Handys oder andere Wertgegenstände gestohlen. Sogar der Polizeibeamte Inspektor Machelski (David Lacher), der von Leipzig ins Oberallgäu versetzt wurde, tappt im Dunkeln. Er hat wie alle anderen Probleme mit den schillernden, immer wechselnden Persönlichkeiten des Herrn Heinze. Alle sind verdächtig.

Zum Glück ist das Klinikpersonal stets bemüht, mal liebevoll (Daniela Brutscher als Schwester Veronika) oder etwas grober (Manuela Brutscher als Oberschwester Hildegard) seine Patienten so gut wie möglich zu versorgen.

Schauspielerische Vielseitigkeit

Die Komödie „Obacht – Alfred verwached!“ enthält viel Situationskomik und lebt von der schauspielerischen Vielseitigkeit Alexander Hartmanns, der den Problempatienten Alfred Heinze gekonnt verkörpert.

Spielleiter German Buhl inszeniert das Stück, das von Gerlinde Zobel bearbeitet wurde, in gewohnt lustiger Weise. Ob alles aufgelöst wird und wie das lustige Verwirrspiel endet, lassen Sie sich überraschen.

Die Theatergruppe Bolsterlang spielt das Stück am 13., 14., 20., 21. und 22. Januar im Bolsterlanger Festsaal Kitzebichl. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es in der Gästeinformation Bolsterlang, Telefon 08326/8314, und den anderen Gästeämtern der Hörnerdörfer.

