Ein Spitzenduo des Jazz brilliert in der Sonthofer Kultur-Werkstatt

17.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

4000 Auftritte. Solo. Seit an Seit mit Granden des Jazz. Bei renommierten Festivals. In coolen Clubs. Und in der Sonthofer Kultur-Werkstatt. „Kleinod“ ist für ihn der Würdigung für das Haus zu wenig: Chris Hopkins verleiht das Prädikat „Großod“. Dergleichen taxieren die zahlreichen Jazzfreunde ihre Begegnung mit zwei Solisten der internationalen Spitzenklasse ein: Feiner, weißer Jazz. In vielen seiner Ausformungen. Getränkt vom seelen-schweren Blues, beflügelt durch den Swing. Getragen von afrikanisch-südamerikanischer Rhythmik, gepulst durch seine prägenden Protagonisten, aus der Leidenschaft von Bernhard Ullrich an Klarinette und Saxophon, Chris Hopkins am Piano.

Ein Intellektueller sitzt an den Tasten

Der gibt nicht den whiskey-rauen, tastentobenden, groove-besessenen oder dauerfröhlichen Mann am Klavier. Der gebürtige Amerikaner geht intellektuell an die 88 Tasten, durchdrungen von Wesen und Inhalten des Jazz, erhaben über Spieltechnik, vertraut mit allen Stilmerkmalen auf der sommerlichen Promenade zum Urjazz in New Orleans, zur Lebenslust in New York, zur Leichtigkeit in Paris. Sein Feuer glüht aus dem Kern statt zu lodern, die Emotion seiner Interpretationen wirkt gelegentlich liniert, sortiert, dabei keinesfalls kasteiend. Hopkins’ reichhaltiger Ausdruck brilliert mit Zwischentönen, Farben zwischen prall und feinstem Aquarell. Putzige Figürchen aus der rechten Hand divergieren mit Kraftpaketen, purzeln in Kaskaden hinein. Aufmerksames Zuhören wird fortlaufend belohnt.

Kammermusikalische Güte in Sonthofen

Wer sich gewundert hat, warum das Saxophon den Holzblasinstrumenten zugeordnet ist, mag bei Bernhard Ullrich die Antwort finden. Seine Tonschöpfungen lassen gehauchte, geblasene, gepresste Luftströme deutlich vernehmen, mal sorgsam geschichtet, dann dezent gewirbelt. Kammermusikalische Güte, die im „wunderbaren Wohnzimmer“ (Hopkins) bei so aufmerksamen, genießenden Hörern, im Verzicht auf jegliche Verstärkung und Technik sich frei entfalten kann. Das Melos des Metalls platziert er meist mehr als Umhang, denn hüllenden Mantel. An der Klarinette wird der renommierte Münchener Musiker faszinierend seinem Prädikat „bayerischer Benny Goodman“ gerecht, das ihm der Bayerische Rundfunk verliehen hat.

Jazz in Kunst gegossen. Gedankentief vom bekannten Standard bis Entdeckungen. Lässig. Leidenschaftlich. Unterhaltsam.

