Eine „coole Truppe“ feiert in Osterzell 150. Geburtstag

Die Feuerwehr Osterzell gedenkt mit Gottesdienst und Festakt ihrer Gründung 1873. Noch älter ist ein besonderes Banner, das bei dieser Gelegenheit geweiht wird.

22.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Am Josefstag vor 150 Jahren, einem Mittwoch im März 1873, wurde die Freiwillige Feuerwehr Osterzell gegründet. Um dieses Jubiläum zu feiern, versammelten sich die Mitglieder der Wehr sowie Vertreter der Gemeinde, der örtlichen Vereine, der Nachbar-Feuerwehr Stöttwang und einige Ehrengäste, um gemeinsam zur Pfarrkirche zu ziehen. Dort zelebrierte Pfarrer Julius Kreuzer einen feierlichen Gottesdienst.

Ein historisches Stück, das der frühere Vorsitzende Markus Lenggeler aus dem Müll gerettet hat

In seiner Predigt hob der Geistliche die besondere Bedeutung der Feuerwehr hervor. „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“, dieser Wahlspruch der Brandschützer zeuge von Gottvertrauen und sei deshalb ein guter Begleiter bei allen Einsätzen. Pfarrer Kreuzer weihte beim Festgottesdienst nicht nur die Freundschaftsbanner von Stöttwang und Osterzell, die künftig die Vereinsfahnen zieren, sondern auch ein altes Banner aus dem Jahr 1871. Dieses hatte der damalige Vorsitzende Markus Lenggeler 1988 aus dem Müll gerettet. Dank vieler Spenden konnte das historische Stück nun restauriert werden.

Mit 59 aktiven Feuerwehrleuten gut für die Zukunft aufgestellt

Mit musikalischer Begleitung und im Schein von Fackeln zog die Festgesellschaft nach der Messe zum Festakt im Pfarrstadel, der mit einem üppigen Mahl begann. Nach der Begrüßung der Gäste, darunter waren auch Bürgermeister Bernhard Bucka und Kreisbrandrat Markus Barnsteiner, stellte Stefan Lang, der Vorsitzende des Osterzeller Feuerwehrvereins, in seiner Rede heraus, wie wichtig es sei, junger Leute für den Feuerwehrdienst zu begeistern. Nur wenn alle Zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen, gelängen der Feuerwehrdienst und das Vereinsleben. „Wir sind eine coole Truppe!“, freute sich Lang. Bürgermeister Bucka gratulierte und stellte das Motto „Einer für alle, alle für einen“ als Grundsatz des Gemeinwesens in den Mittelpunkt seiner Rede: „Was einer für sich tut, mag viel zählen, was er für andere tut, ist viel mehr wert“. Kreisbrandrat Barnsteiner bedankte sich für den Mut, die Zuverlässigkeit und die viele Freizeit, die die Feuerwehrleute für ihren Dienst aufbrächten. „Mit 59 Aktiven in Osterzell sieht es für die Zukunft sehr, sehr gut aus“, resümierte er.

Die Nachbarfeuerwehr aus Stöttwang bringt nicht nur ein Fass Bier zum Jubiläum mit

Ernst Nowotny, Vorsitzender des Soldaten- und Veteranenvereins, überbrachte seine Glückwünsche und eine Urkunde als Fahnen-Patenverein. Die Stöttwanger Feuerwehrpaten brachten nicht nur ein Fass Bier als Geschenk mit, sondern bereicherten den Festabend auch mit einer Vorführung ihrer Wasserorgel. Norbert Bichtele wünschte im Namen der Stöttwanger Wehr „alles Gute für die nächsten 150 Jahre“. Am Ende des offiziellen Teils blickte Osterzells Kommandant Pascal Garbotz „mit Stolz und Ehrfurcht“ in die Vergangenheit der Wehr. Diese sei stets vom Motto „Einer für alle, alle für einen“ geprägt gewesen.