Eine einzigartige Geschichte mit vielen Kapiteln

Es war eine in Nachkriegsdeutschland nahezu einzigartige Entwicklung, die sich da auf dem Areal einer ehemaligen Munitionsfabrik nördlich von Kaufbeuren vollzog. Heimatvertriebene aus dem böhmischen Isergebirge, aus dem Raum Gablonz an der Neiße, siedelten sich dort geschlossen an. Eine solche Ballung war der amerikanischen Militärregierung eigentlich ein Dorn im Auge. Die einheimische Bevölkerung zeigte zunächst ebenfalls wenig Sympathie für die Flüchtlingssiedlung, die sich da in der Nachbarschaft rasant entwickelte, schließlich den Namen Neugablonz erhielt und heute mit 13 500 Einwohnern der größte Stadtteil Kaufbeurens geworden ist. Doch für die vertriebenen Sudetendeutschen war diese Ansiedlung an einem Ort ganz entscheidend, um ihre extrem arbeitsteilige Schmuckindustrie in der neuen Heimat wieder aufbauen zu können. Das taten sie erfolgreich und erreichten zwischenzeitlich in ihre Branche wieder die Weltgeltung, die die Gablonzer Industrie schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatte.

Diese außergewöhnliche Geschichte mit ihrem Jahrhunderte langen Vorlauf darzustellen, das hat sich das Isergebirgs-Museum im Zentrum von Neugablonz zur Aufgabe gemacht. Der Weg dahin war ein langer(siehe Info-Kasten). Doch nach vielen Jahren ist die Dauerausstellung inzwischen fertig. Voraussichtlich im Herbst 2019 kann die Einrichtung zudem ein neu aufgesetztes Stockwerk beziehen.

Der erste Abschnitt des Museums stellt das Isergebirge dar. Ein großes Gebirgsrelief veranschaulicht Lage und Topografie der Region. Seit dem Mittelalter lebten dort deutsche Weber und Glasmacher, Händler und Handwerker. Sie verwandelten die raue Gebirgslandschaft in eine blühende Industrieregion. Eine Werkstattinszenierung führt den Besuchern im zweiten Abschnitt die „Glasdrückerei“ vor Augen: Aus farbigen Glasstangen entstehen Perlen, Steine und Knöpfe. Diese spezielle Technik begründete den weltweiten Erfolg der Gablonzer Industrie. Ein nordböhmischer Webstuhl steht zudem für die Anfänge der Textilproduktion in Friedland und Reichenberg. Letztere Stadt wurde im 19. Jahrhundert zum „böhmischen Manchester“. Wirtschaftliche Blüte sorgte auch für einen gehobenen Lebensstil – zumindest der Elite. Der Textilfabrikant Baron Theodor von Liebieg unternahm 1894 eine der ersten Fernfahrten in einem Automobil. Das größte Exponat des Museums, ein VW Käfer Baujahr 1954, verweist auf seinen Konstrukteur Ferdinand Porsche, der ebenfalls aus dem Isergebirge stammt.

Über einen Weg aus bunten Glasabfällen gelangen die Besucher in den dritten Themenbereich und tauchen ein in die Alltagswelt der Isergebirgler. Die Inszenierung zweier Wohnräume deutet die Bandbreite an: von der luxuriösen Fabrikantenvilla bis zum schlichten Blockwandhaus im Gebirge. Das vielfältige kulturelle Leben des Isergebirges spiegelt sich in exemplarischen Biografien und Werken von Künstlern und Musikern. Ein eigener Raum ist der wertvollen Krippensammlung des Museums vorbehalten.

Die Abteilung „Vom ,Völkerfrühling’ zur Vertreibung“ erläutert breit angelegt die Hintergründe, warum 1945 die Deutschen im Isergebirge teilweise gewaltsam vertrieben wurden. In einem abstrahierten Transportwaggon können die Besucher die beklemmende Erfahrung der Vertreibung zumindest erahnen. Dazu kommen an Medienstationen Zeitzeugen zu Wort. Aus der alten Heimat gerettete und bewahrte Gegenstände erzählen individuelle Geschichten von Verlust, Überlebenswillen und Hoffnung.

Die Inszenierung einer Barackenstube mit primitivem Hausrat veranschaulicht anschließend die Nöte und Schwierigkeiten des Neubeginns in Kaufbeuren. Doch den Gablonzern gelang es, hier ihre Industrie überaus erfolgreich wieder aufzubauen. Ihr Weg lässt sich an Schmuckstücken ablesen – von der Brosche aus Kartoffelteig bis zur extravaganten Gürtelschnalle für Marlene Dietrich.

Zusätzlich zur Dauerausstellung präsentiert das Isergebirgs-Museum drei- bis viermal im Jahr Sonderausstellungen.