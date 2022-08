Er formte die „gute alte Zeit“

Luitpold Vortrag in Hohenschwangau erinnert an den Prinzregenten

22.08.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Ganz eindeutig zum Erfolg wurde das „Wittelsbacher Wintersemester“ im Museum der Bayerischen Könige in Hohenschwangau, das die Königszeit in Bayern und damit das gesamte 19. Jahrhundert wieder aufleben ließ. Nun, zur fünften Veranstaltung der Vortragsreihe war der Saal wieder voll besetzt und die Fans, die am Experten Klaus Reichold nicht nur sein überragendes Wissen, sondern besonders auch seine fachübergreifenden und unterhaltsamen Vorträge lieben, wurden nicht enttäuscht. Mit Luitpold, dem Prinzregenten, dem „Reichsverweser“, stand die Wende zum 20. Jahrhundert an, bevor die kommende letzte Veranstaltung sich dem glücklosen Ludwig III. widmet. Und Luitpold gab, woran Vanessa Richter vom Museum gleich anfangs erinnerte, einer ganzen Epoche den Namen: Prinzregentenzeit. Wie bis heute Kurioses zu dieser Beliebtheit und Ausstrahlung gehört, zeigten bayerische Gstanzln, die Torte, die Zigarre, sogar das Fasnachtskostüm des jetzigen Ministerpräsidenten.

Die Beliebtheit allerdings musste Luitpold sich erst erwerben. Denn Reichold verschwieg nicht die Verdächtigungen, ja Proteste nach dem geheimnisumwitterten Tod Ludwigs II. Nur vier Tage lang im Juni 1886 war der 64-jährige Luitpold, der Onkel, Regent für ihn, dann, die kommenden 26 Jahre für den kranken Otto, den nominellen König. Seine Courage hatte er schon früher gezeigt, als er zu Beginn seiner Militärlaufbahn wie ein einfacher Soldat Wache schob, oder, als er in der Lola-Montez-Affäre zwischen seinem Vater Ludwig I. und den Volksvertretern vermittelte. Auch bei der – in Bayern höchst ungeliebten – Kaiserproklamation 1870 in Versailles musste er für Ludwig II. antreten. Er, der Bruder des Königs Max II. und des Königs Otto von Griechenland, war nach dem Tod seiner kränklichen Ehefrau, seines „Gustchens“ aus dem Hause Österreich-Toskana, Witwer. Tochter und Schwester übernahmen entsprechende Repräsentation.

Ganze Straßenzüge erinnern in München an ihn, und wie gern er auf Hohenschwangau war, angereist mit der Bahn, zeigen Fotografien und Gemälde vom Eisstockschießen, vom Schwimmen, vor allem aber lockte ihn die Jagd in die Berge. Immer volksnah, gab er sich unprätentiös und erwarb sich so sein Ansehen, ja seine Verehrung als Landesvater – Großvater. Geschätzt wurde seine liberale Einstellung, seine Zurückhaltung, welche die Regierungsgeschäfte den Ministern überließ. Es war die Zeit, als München leuchtete, Zentrum von Kunst und Literatur wurde, auch die Wirtschaft blühte. Zeichen dafür waren Gründung und Bau eines Museums der Wissenschaft, des Deutschen Museums auf der Praterinsel.

Klaus Reichold verschwieg jedoch nicht, dass die vielgepriesene „gute alte Zeit“ Risse bekommen hatte. Im Zug der Industrialisierung spitzte sich die soziale Frage immer mehr zu, das Elend in den Arbeiterquartieren der Städte war unübersehbar. Als Luitpold 1912 mit 91 Jahren starb, war es nur noch eine kurze Spanne bis zu Krieg und Revolution und damit dem Ende der Wittelsbacherherrschaft in Bayern. Dies alles und die Flucht König Ludwigs III., des Sohns Luitpolds, wird Thema der letzten Veranstaltung der Reihe am 26. März sein.