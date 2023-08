Nach dem Militärputsch im Niger hat Frankreich mit der Evakuierung seiner Staatsbürger aus dem westafrikanischen Land begonnen. Ein erster Evakuierungsflug startete mit mehr als 260 Menschen an Bord in Niamey, wie Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna am Dienstagabend über Twitter mitteilte.

dpa

01.08.2023 | Stand: 20:48 Uhr