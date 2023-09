EV Füssen: Bangen um Bauer Neudecker

Starstürmer Bauer Neudecker droht dem EV Füssen monatelang auszufallen. Wie der Klub auf die Verletzung des Toptorjägers der Eishockey-Oberliga reagieren will.

21.09.2023 | Stand: 14:31 Uhr

Mit 37 Treffen war der 25-jährige Bauer Neudecker einer der Torgaranten des EV Füssen. Groß war daher die Freude, als die Verantwortlichen die Vertragsverlängerung mit dem US-Amerikaner bekannt geben konnten. Schließlich war die halbe Oberliga hinter dem Stürmer her, der in der Endabrechung einen Top-Ten Platz unter den Torschützen belegte. Jetzt aber bangt der EVF um seinen Goalgetter. Denn im Vorbereitungsspiel gegen die Tölzer Löwen zog sich Neudecker eine Leistenverletzung zu und wird wochenlang aussetzen müssen.

Eishockey-Oberliga: EV Füssen bangt um Bauer Neudecker

Wie lange genau ist noch unklar, im ungünstigsten Fall wird der flinke Stürmer aber bis in den November fehlen. Für den kleinen Kader des EVF natürlich ein denkbar ungünstiges Szenario. Ob man kurzfristig Ersatz verpflichten kann ist noch unklar, eventuell wird am Freitag ein Förderlizenzspieler aus Kaufbeuren mitwirken.

Denn es steht der letzte Test des EV Füssen vor dem Start in die Eishockey-Oberliga in einer Woche an, wenn es am ersten Spieltag zum DEL2-Absteiger Heilbronner Falken geht. Am Freitag ist im sechsten Vorbereitungsspiel aber zunächst noch der TEV Miesbach am Kobelhang zu Gast, Beginn ist um 19.30 Uhr. Am vergangenen Sonntag unterlag der Oberligist Füssen beim ambitionierten Bayernligisten mit 3:5 und möchte sich dafür heute möglichst revanchieren.

Vorbereitung des EV Füssen verlief bislang wechselhaft

Trainer Juhani Matikainen war mit seinem Team an der Schlierach nicht so recht zufrieden, bemängelte vor allem die Einstellung gegen ein klassentieferes Team. Dazu kam natürlich noch, dass man bereits am Vortag ein kraftraubendes Spiel in Bad Tölz hatte. Denn für das Duell mit dem Vizemeister der Bayernliga wird auch Maxim Kryvorutskyy ausfallen. Der Stürmer ist angeschlagen, sollte aber für den Start in die Oberliga wieder einsatzbereit sein. Ins Team zurückkehren wird zumindest Anton Zimmer, nachdem er am vergangenen Wochenende pausieren musste, ist er wieder mit von der Partie.

Gegen Miesbach wird der EVF daher erneut mit veränderten Reihen antreten, das Spiel soll auf jeden Fall kontrollierter ablaufen, da man sich beim TEV auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen hatte. Wie gefährlich das ist, hat vor allem Bohumil Slavicek bewiesen.

Auf dieses Team trifft der EV Füssen zum Abschluss der Vorbereitung

Der wohl beste Stürmer der Bayernliga hat mit den beiden Treffern zum 3:2 und 4:2 den Sieg des Heimteams in die Wege geleitet. Auf ihn gilt es wieder einmal besonders zu achten. Doch im Gegensatz zu Füssen hat Miesbach, das im Vorjahr im Play-off-Finale an Königsbrunn gescheitert war, eine ganze Reihe von erfahrenen Spielern im Kader, die auch schon höherklassig aktiv waren. Dazu kommen noch einige junge Akteure der Tölzer Löwen. Die Bayernliga nimmt mittlerweile immer mehr die Rolle eines Auffangbeckens für Spieler ein, welchen die Anforderungen der Oberliga zu hoch geworden sind.

Auch der EVF musste zuletzt diesen Trend feststellen, allein nach der letzten Saison verließen den Verein sechs Spieler in die höchste Klasse des Bayerischen Eissportverbands. Die Liga wurde vor allem an der Spitze immer stärker und die Teams dort sind trotz der niedrigeren Klasse für eine junge Mannschaft wie Füssen eine echte Herausforderung. Diese anzunehmen und durch ein gutes Ergebnis Selbstvertrauen für den Start in die neue Saison zu tanken dürfte heute das Hauptaugenmerk sein. Dass sich nicht noch mehr Spieler verletzten sollten versteht sich von selbst.