Faire Füssener Modenschau im Herzen der Altstadt

Für Modeladen Fair mit Flair und den Füssener Weltladen zeigen Hobby-Models, was in diesem Herbst angesagt ist.

30.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Etwas aufgeregt waren die Hobby-Models schon bei ihrem Auftritt in der Füssener Fußgängerzone, doch professionell brachten die fünf Frauen und zwei Männer ihren Auftritt über die Bühne. Gleich drei Mal präsentierten sie auf dem Laufsteg diverse Modeideen für den Herbst. Und das Besondere: Alle Stücke stammen aus fairer Produktion.

Pastellfarben stehen hoch im Kurs

Es ist schon eine Tradition in Füssen, wenn der Modeladen Fair mit Flair gemeinsam mit dem Weltladen zur Modenschau einlädt. Und so ging es auch in diesem Jahr wieder darum, den Besuchern zu zeigen, dass faire Mode nicht langweilig und eintönig ist, sondern durchaus bunt und modern. In diesem Jahr stehen Pastellfarben hoch im Kurs, dazu lässige und bequeme Schnitte. Doch das Wichtigste bei fairer Mode: Sie ist langlebig und schafft für die Arbeiterinnen und Arbeiter faire Bedingungen.

Wenn Mensch und Umwelt leiden

Im Gegensatz zu „fastfashion“: Nicht nur die Umwelt leidet unter dem Trend, schnelle Mode mehrmals im Jahr in die Geschäfte zu bringen, sondern auch der Mensch. Denn die Arbeitsbedingungen sind fast immer noch katastrophal und auch Kinderarbeit kommt immer wieder vor, hieß es bei der Veranstaltung.

Für die zahlreichen Besucher und Besucherinnen ging es mit der Modenschau nicht nur in den Herbst und Winter 2023/24, sondern auch auf eine Reise in die faire Mode.