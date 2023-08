FC Thalhofen gegen SVO Germaringen - Kann Thalhofen einen Heimsieg einfahren?

Seit zwölf Spielen ist der FC Thalhofen ungeschlagen. Im Duell gegen den SVO Germaringen soll zu Hause endlich wieder ein Sieg her. Welche Taktik helfen soll.

19.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Es wieder Derbyzeit im Ostallgäu. In der Fußball-Bezirksliga ist am Samstag, 19. August, um 15.30 Uhr der SVO Germaringen zu Gast beim FC Thalhofen im Stadion am Mühlsteig.

Die Mannschaft von Trainer Johannes Martin ist gut in die Saison gestartet und noch ungeschlagen. Mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen stehen die Germaringer auf Rang drei der Tabelle. Am vergangenen Wochenende trennten sie sich mit einem 2:2-Unentschieden zu Hause gegen Aufsteiger Babenhausen.

Kommt der FC Thalhofen über ein Unentschieden hinaus?

Der FC Thalhofen ist ebenfalls mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen noch ungeschlagen, steht jedoch aufgrund des besseren Torverhältnisses direkt vor dem SVO Germaringen auf Platz zwei. Die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer hat seit der Vorbereitung mittlerweile zwölf Spielen in Folge keine Niederlage mehr hingenommen, schaffte es jedoch in den jüngsten beiden Partien nicht mehr über ein Unentschieden hinaus.

Am vorigen Wochenende trennte sich der FCT mit einem 1:1 von Königsbrunn. Dennoch waren Trainer und Mannschaft mit der Leistung zufrieden, denn Thalhofen musste über sechzig Minuten in Unterzahl agieren und hatte trotzdem gute Gelegenheiten, das Spiel zu gewinnen.

Am Samstag ist das Ziel, endlich wieder voll zu punkten und ganz vorne in der Tabelle dran zu bleiben. Den Schlüssel zu einem solchen Erfolg sieht Trainer Florian Niemeyer im eigenen Ballbesitz: „Wir wollen den Ball viel in unseren eigenen Reihen bewegen und das in einem hohen Tempo. Zudem ist es wichtig, die eigenen Fehler zu minimieren und nichts herzuschenken.“ Überzeugt von einem Sieg sind die Verantwortlichen in Thalhofen, wenn es die Elf schafft, lange die Null zu halten und hinten heraus mithilfe der starken Bank die Partie zu gestalten. Denn personell ist der FCT wieder deutlich besser aufgestellt als noch vergangene Woche. Lediglich Luca Csauth fehlt urlaubsbedingt und Patrick Sandner ist aufgrund der Roten Karte von vergangener Woche noch gesperrt. (nic)

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Robin Thiel, Nicolas Steger, Matthias Vetter, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Nico Beutel, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Janik Suske, Robin Volland, Fabian Hartmann, Julien Drimml