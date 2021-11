Firma Buzil spendet 1200 Bäume für Bürgerwald in Dickenreishausen

24 Mitarbeiter pflanzen unter Anleitung des Forstamts Memmingen vier verschiedene Baumarten. Wald soll klimafester werden.

Mit einer Pflanzaktion von 1200 Bäumen unterstützt die Firma Buzil die Aufforstung des Bürgerwaldes nahe Dickenreishausen. Unter Anleitung von Mitarbeitern des städtischen Forstamtes setzten 24 Buzil-Mitarbeiter folgende vier Baumarten in die Erde: Elsbeeren, Linden, wilde Birnen und Buchen.

„Im Laufe der nächsten Jahre sollen die Fichtenwälder mit anderen Baumarten durchmischt werden, um klimafester zu werden“, erklärt Forstamtsleiter Stefan Honold die Auswahl der Baumsorten. „Die vier ausgewählten Arten sind nicht nur robuster, was die Veränderungen durch den Klimawandel angeht, sondern sind auch für Insekten eine wichtige Nahrungsquelle.“

Ziel ist ein abwechslungsreicher Mischwald

Die neuen Bäume wurden in Abständen von eineinhalb Metern zueinander und in zwei Metern Abstand zwischen den Reihen gesetzt. Dabei wurde eine Fläche mit Elsbeeren und wilden Birnen angelegt, eine andere wiederum mit Elsbeeren und Linden. Die Buchen wurden in einem separaten Teil angepflanzt. Alle jungen Bäume wurden durch Zäune oder Baumschutzhüllen gegen Verbiss durch hungriges Wild geschützt. „Der Weg hin zu einem abwechslungsreichen Mischwald aus Laub und Nadelholz ist unabdingbar“, betont Honold. „65 Prozent Fichtenanteil sind zu hoch, weil die Fichte als Flachwurzler sehr anfällig für Stürme, Dürren und Schädlinge ist.“ Seit Jahren wird daher die Verjüngung und der naturnahe Umbau der Memminger Wälder vorangetrieben. Etwa 30.000 Bäume werden jedes Jahr durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forstamts zu diesem Zweck in den Wäldern rund um Memmingen gepflanzt.

Nachhaltige Entwicklung im Fokus

Für Isabell Janoth, Geschäftsführerin der Firma Buzil, ist Umweltschutz ein großes Thema: „Nachhaltige Entwicklung ist eines unserer höchsten Unternehmensziele. Mit der Pflanzaktion wollen wir ein sichtbares Zeichen setzen und einen CO²-Ausgleich für die arbeitsbedingt zurückgelegten Flugkilometer schaffen.“ Die Firma Buzil mit Stammsitz in Memmingen stellt seit mehr als 110 Jahren Reinigungsprodukte her. Der Schutz der Umwelt spiele bei der Produktion dabei eine ebenso große Rolle, wie die Auswahl der verwendeten Inhaltsstoffe, sagt Janoth.

