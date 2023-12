Der Flughafen München hat am Sonntag um 06.00 Uhr seinen Flugbetrieb wieder aufgenommen. Allerdings werde es weiter Einschränkungen im Luftverkehr geben, teilte das Unternehmen am Morgen auf seiner Website mit. Wegen des heftigen Wintereinbruches in Bayern war der Flugbetrieb am Samstag vorübergehend eingestellt worden.

dpa

03.12.2023 | Stand: 06:48 Uhr