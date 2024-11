Mit Feuer und Kunst: Wertachtal-Werkstätten Füssen veranstalten Adventsmarkt

Steckbrief: Das ist der Adventsmarkt bei den Wertachtal-Werkstätten Füssen

Name: Adventsmarkt

Ort: Hiebelerstraße 17, 87629 Füssen

Termin: Mittwoch, 27.11.2024

Umfang: Kleiner Adventsmarkt mit Weihnachtskränzen, Kinderprogramm und Speisen vom Grill

Wann findet der Adventsmarkt bei den Wertachtal-Werkstätten Füssen statt?

Der Adventsmarkt, der vor den Wertachtal-Werkstätten im Füssener Westen stattfindet, startet am Mittwoch, 27. November, um 16 Uhr. Gegen 20 Uhr geht die Veranstaltung nach Angaben der Organisatoren zu Ende.

Welche Angebote gibt es auf dem kleinen Adventsmarkt?

Wer zu dem Markt bei den Wertachtal-Werkstätten kommt, kann sich auf Adventskunst, Weihnachtskränze, eine Feuerschale und ein Kinderprogramm freuen. Zudem wird es Deftiges aus der Pfanne und vom Grill sowie Waffeln, Kuchen, Lebkuchen, Glühweinvariationen und Punsch geben.

Wie komme ich zum Adventsmarkt bei den Wertachtal-Werkstätten?

Der Veranstaltungsort liegt im Gewerbegebiet Füssen West. Vom Bahnhof Füssen braucht man zu Fuß gute 20 Minuten, um die zwei Kilometer lange Strecke zurückzulegen. Ab dem Bahnhof fährt zudem die Buslinie 70, die in der Froschenseestraße - nahe den Wertachtal-Werkstätten, hält.

Die Parkplätze vor Ort gehören zu den Firmen, die im Industriegebiet angesiedelt sind.

