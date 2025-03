Achtung, diese Allgäuer Bergbahnen sind ab nächster Woche geschlossen

Langsam zieht der Frühling ins Allgäu ein - und das bedeutet für Bergbahnbetreiber vor allem eins: Revisionsarbeiten an den Bahnen. Bereits kommende Woche schließen einige bekannte Allgäuer Bergbahnen deshalb. Wie lange haben sie geschlossen - und welche Bahnen fahren noch? Unser Überblick.

Wann ist die Tegelbergbahn geschlossen?

Der Tegelberg nahe Füssen ist eins der beliebtesten Ausflugsziele im Allgäu - auch wegen der Nähe zu Schloss Neuschwanstein. Wer kommende Woche den Gipfel erklimmen möchte, muss sich allerdings zu Fuß hoch wagen. Denn die Bahn, ebenso wie die Breitenbergbahn und die Buchenbergbahn, ist am Montag, 10. März, für eine gewisse Zeit oder teilweise geschlossen. Hier die genauen Daten:

Tegelbergbahn : 10. März bis 10. April nur von Freitag bis Sonntag in Betrieb

Breitenbergbahn : 10. März bis 10. April komplett außer Betrieb

Buchenbergbahn : 10. März bis 27. März nur von Freitag bis Sonntag in Betrieb, 31. März zusätzlich geschlossen

Auch an der Alpspitzbahn in Nesselwang (Ostallgäu) endet die Saison am Sonntag, 9. März.

Wintersaison: Wie lange sind die OK-Bergbahnen noch geöffnet?

Erst einige Wochen später schließen die Bahnen der OK-Bergbahnen im Oberallgäu, beziehungsweise Kleinwalsertal. Heubergbahn, Kanzelwandbahn, Walmendingerhorn, Zafernalift und Fellhornbahn sind noch bis 30. März geöffnet. Die Söllereckbahn ist bis 23. März geöffnet und dann noch einmal von 12. bis 27. April. Die Ifenbahn beendet am 21. April die Wintersaison, die Nebelhornbahn am 1. Mai.

Bei den Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried (Oberallgäu) steht noch kein konkreter Termin für das Ende der Wintersaison fest - auf der Website heißt es lediglich „Ende März“.

„Der Skibetrieb ist bis Sonntag, 30. März, bei guter Schneelage eventuell bis 6. April geplant“, vermelden die Bergbahnen Hindelang-Oberjoch. „Wiedhagbahn und Wiedhagalpe mit Winterwanderweg an der Bergstation, für Fußgänger bis 27. April täglich geöffnet!“

Die Hörnerbahn in Bolsterlang ist noch bis 23. März im Winterbetrieb.

Sie suchen noch Ideen, was man im Frühjahr im Allgäu unternehmen kann? Hier finden Sie unsere Ausflugstipps.