Stadel bei Lechbruck brennt vollständig ab - niemand verletzt

In einem kleinen Weiler bei Lechbruck am See (Landkreis Ostallgäu) hat am frühen Samstagmorgen ein Stadel gebrannt. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt die Polizei mit, dass die Scheune mittlerweile vollständig abgebrannt ist. Verletzt wurde niemand.

Brand heute bei Lechbruck: Ursache noch unklar

Nach ersten Informationen hat wohl eine Heizung im Inneren des Stadels Feuer gefangen. Die genaue Brandursache ist jedoch noch nicht klar. Aktuell ist der Kriminaldauerdienst Memmingen vor Ort. Die genaue Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

