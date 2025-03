Warum sind gerade so viele Militärfahrzeuge im Allgäu unterwegs?

Die Pendelfahrt auf der B12 zwischen Buchloe und Kempten kann mitunter schon ein wenig eintönig sein - wenn die Bundesstraße nicht wie kürzlich - oder bald wieder - gesperrt ist. Da fällt es dann umso mehr auf, wenn einem nicht nur Autos oder Lkw entgegenkommen, sondern auch Militär-Jeeps in Tarnfarben oder gepanzerte Truppentransporter.

Militärfahrzeuge im Allgäu - warum sind es gerade so viele?

Genau das passiert gerade im Allgäu, nicht nur auf der B12. Auch auf Ostallgäuer Landstraßen sind seit dem Wochenende immer wieder Militärfahrzeuge zu sehen. Grund dafür ist eine Übung der Bundeswehr im Bereich Füssen, Nesselwang, Pfronten und Seeg vom 25. bis 26. März, bestätigt uns Oberstleutnant Thorsten Smoll, Sprecher der Bundeswehr.

Sorgen über einen aktuellen „Ernstfall“ oder Einsatz im Allgäu oder in Bayern müsse sich niemand machen. Ganz im Gegenteil, sagt Schmoll. „Im aktuellen Geschehen muss es wieder zur Normalität werden, Bundeswehr-Fahrzeuge im Straßenverkehr zu sehen.“ Denn die Bundeswehr übe nun auch häufiger im Gelände.

Militärkonvoi auf der Straße - was müssen Autofahrer beachten?

Deshalb gibt es von der Bundeswehr auch Tipps für Autofahrerinnen und Autofahrer, wie sie mit Militär-Konvois auf der Straße umgehen sollten.

Woran erkenne ich einen Konvoi?

„Alle Fahrzeuge – bis auf das letzte – haben auf der Fahrerseite eine blaue Flagge. Das letzte Fahrzeug, mit grüner Flagge, kann zusätzlich mit gelbem Blinklicht oder einer Warntafel ausgestattet sein.“

Wie lang darf eine solche Kolonne sein?

„In der Straßenverkehrsordnung ist das nicht genau festgelegt. Allerdings ist vorgeschrieben, dass „in angemessenen Abständen Zwischenräume für den übrigen Verkehr frei zu lassen“ sind.“

Darf ich eine Kolonne überholen?

„Ja, allerdings sollte eine Kolonne grundsätzlich nur „in einem Rutsch“ überholt werden. Denkbar ist das allerdings fast nur auf Autobahnen oder mehrspurigen Schnellstraßen.“

Was gilt an Ein- oder Ausfahrten von Autobahnen?

„Verkehrsrechtlich gilt ein Konvoi als ein Fahrzeug. Somit darf ein geschlossener Verband bei Rot über die Ampel fahren, wenn das erste Fahrzeug noch bei Grün durchgefahren ist. Auch im Kreisverkehr, an Zebrastreifen, an Kreuzungen und beim Reißverschlussverfahren gilt: Die Kolonne muss zusammenbleiben.“

Bundeswehr-Übung bei Füssen, Pfronten und Seeg - das müssen Ostallgäuer wissen

Zwischen Dienstag, 25. März und Mittwoch, 26. März findet auf dem Gebiet der Stadt Füssen, des Marktes Nesselwang, der Gemeinden Eisenberg, Hopferau, Pfronten und Seeg eine Übung der Bundeswehr statt, teilt das Ostallgäuer Landratsamt mit. Demnach sollen sich die Bürgerinnen und Bürger möglichst von den Einrichtungen der übenden Truppen fernhalten - und im Nachgang auf mögliche „liegen gelassene“ Munition achtgeben.

Zwar sei die Bundeswehr bemüht, Schäden an privatem und öffentlichem Eigentum zu vermeiden. Falls es doch zu Beschädigungen kommt, sollten sich Eigentümer zügig bei der Gemeinde melden. Falls möglich, sogar mit Kennzeichen der Manöver-Fahrzeuge.