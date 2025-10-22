Die Wählergruppe Füssen-Land hat neuen Vorsitzenden

Eine bedeutende Veränderung gab es jetzt an der Spitze der Wählergruppe Füssen-Land. Die Gruppierung, die vier Stadträte stellt, hat einen neuen Chef: Matthias Friedl, der die Wählergruppe in den vergangenen Jahren geführt hatte, übergab satzungsgemäß sein Amt als erster Vorsitzender weiter. Zum neuen Vorsitzenden wurde Gabriel Guggemos gewählt, der auf 14 Jahre Erfahrung als Stadtrat zurückblicken kann. Neuer zweiter Vorsitzender ist Herbert Dopfer, der 24 Jahre im Stadtrat tätig war. Beide gehören zu den Ehrenmitgliedern der Wählergruppe und stehen für langjährige kommunalpolitische Erfahrung und Verlässlichkeit. Matthias Höß bleibt weiterhin Kassier, Josef Bilger übernimmt das Amt des Schriftführers. Als Beisitzer wurden Bernhard Eggensberger, Patrick Heimpel und Jürgen Zettler gewählt.

