Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Die Wählergruppe Füssen-Land hat neuen Vorsitzenden

Füssen

Die Wählergruppe Füssen-Land hat neuen Vorsitzenden

Satzungsgemäß steht ein Wechsel an der Spitze der Gruppierung an, die in Füssen vier Stadträte stellt. So lauten ihre zentralen Forderungen für die Zukunft der Ortsteile.
Von Benedikt Siegert
    • |
    • |
    • |
    Die Wählergruppe Füssen-Land: Von links der neue Chef Gabriel Guggemos, Jürgen Zettler, Stadtrat Niko Schulte, Bernhard Eggensberger, Stadtrat Mathias Friedl, Josef Bilger, Patrick Heimpel, Stadtrat Martin Dopfer, Zweiter Bürgermeister Christian Schneider, Herbert Dopfer und Matthias Höß.
    Die Wählergruppe Füssen-Land: Von links der neue Chef Gabriel Guggemos, Jürgen Zettler, Stadtrat Niko Schulte, Bernhard Eggensberger, Stadtrat Mathias Friedl, Josef Bilger, Patrick Heimpel, Stadtrat Martin Dopfer, Zweiter Bürgermeister Christian Schneider, Herbert Dopfer und Matthias Höß. Foto: Wählergruppe Füssen-Land

    Eine bedeutende Veränderung gab es jetzt an der Spitze der Wählergruppe Füssen-Land. Die Gruppierung, die vier Stadträte stellt, hat einen neuen Chef: Matthias Friedl, der die Wählergruppe in den vergangenen Jahren geführt hatte, übergab satzungsgemäß sein Amt als erster Vorsitzender weiter. Zum neuen Vorsitzenden wurde Gabriel Guggemos gewählt, der auf 14 Jahre Erfahrung als Stadtrat zurückblicken kann. Neuer zweiter Vorsitzender ist Herbert Dopfer, der 24 Jahre im Stadtrat tätig war. Beide gehören zu den Ehrenmitgliedern der Wählergruppe und stehen für langjährige kommunalpolitische Erfahrung und Verlässlichkeit. Matthias Höß bleibt weiterhin Kassier, Josef Bilger übernimmt das Amt des Schriftführers. Als Beisitzer wurden Bernhard Eggensberger, Patrick Heimpel und Jürgen Zettler gewählt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden