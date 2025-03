Sumpflandschaft Forggensee? So könnte der Kampf gegen die Verlandung weitergehen

In den Kampf gegen die Verlandung des Forggensees und des Oberen Lechsees kommt neue Bewegung. Der Finanzausschuss am Bayerischen Landtag bewilligte kürzlich einen Antrag von CSU und Freien Wählern, wonach 100.000 Euro für ein Konzept gegen die Verlandung in den Nachtragshaushalt 2025 eingestellt werden sollen. „Ein Projekt dieser Größenordnung erfordert eine schrittweise Umsetzung. Der erste Fokus liegt daher auf der Projektierung“, sagt der CSU-Landtagsabgeordnete Andreas Kaufmann aus Roßhaupten.

