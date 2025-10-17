Das Haus Hopfensee wird saniert

Die Stadt Füssen packt das nächste Sanierungsprojekt an, Ende Oktober wird der Stadtrat über das Konzept beraten, doch das erste Gerüst steht schon: Das Haus Hopfensee soll für 1,5 Millionen Euro in den kommenden Jahren auf Vordermann gebracht werden. Ziel ist ein modernes, energetisch optimiertes und zugleich traditionell verwurzeltes Kurhaus, das die kulturelle und gesellschaftliche Mitte Hopfens auch in den kommenden Jahrzehnten stärkt, teilt die Stadtverwaltung dazu mit. „Das Haus Hopfensee ist Identität und Treffpunkt zugleich, wir möchten es behutsam erneuern, ohne seinen Charakter zu verlieren“, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter: „Dass wir bereits 2025 mit ersten Maßnahmen starten können, ist ein starkes Signal für unseren Ortsteil und alle, die sich hier engagieren.“

