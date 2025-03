Füssener Bergwacht rettet Pärchen am Säuling

Im Füssener Land hat der Frühling Einzug gehalten, aber nur im Tal. Am Berg, gerade in den nordseitigen Ausrichtungen, ist es teilweise noch tief winterlich. Das ist wieder die Zeit, in der Bergretter vermehrt zu verstiegenen Personen gerufen werden, die nicht mehr weiterkommen. So auch am Faschingsdienstag, als ein schwäbisches Pärchen am Säuling die Bergwacht Füssen alarmierte.

Diese Route am Säuling ist im Winter ohne besondere alpine Kenntnisse nicht zu bewältigen

Die gut ausgerüsteten Bergwanderer hatten sich wieder einmal „blind“ auf eine Handy-App verlassen, die den nordseitigen Anstieg auf den Säuling vorgeschlagen hatte, heißt es von der Bergwacht. Grundsätzlich eine wunderschöne Route: Doch selbst im Sommer sei die Route im hochalpinen Gelände nicht einfach - und im Winter für normale Wanderer ohne besondere alpine Kenntnisse schon gar nicht zu bewältigen.

Bergretter fliegen mit Hubschrauber zum Säuling

Die beiden Wanderer jedenfalls kamen vom Weg ab. In steilem Absturzgelände auf etwa 1800 Meter Höhe und bei über einem Meter sich aufweichenden Altschnee entschieden sie sich richtigerweise, einen Notruf abzusetzen und sich nicht noch weiter in Gefahr zu bringen. Zwei Luftretter der Bergwacht Füssen bargen das Pärchen schnell mit Unterstützung des Rettungshubschraubers Christoph 17. Eine bodengebundene Bergung hätte Stunden gedauert und wäre zudem in diesem Gelände und bei der Schnelllage selbst für die Rettungskräfte sehr anspruchsvoll geworden.

Was die Bergwacht Füssen vor Touren rät

Die Bergwacht Füssen rät allen Bergsportlern, sich über ihre geplanten Touren gerade in dieser Jahreszeit ausgiebig beim Deutschen Alpenverein oder den Tourismusbüros vor Ort über die aktuellen Verhältnisse zu informieren. Und aktuell am besten nordseitige Routen zu meiden.