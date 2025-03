Füssens Mesner mit der längsten Dienstzeit Der Mesner von St. Mang geht in den Ruhestand

Seit über 45 Jahren ist Bruno Ehrentreich in „seiner“ Kirche St. Mang für die vielfältigsten Aufgaben zuständig. Was ihm an seinem Beruf besonders Freude bereitet und warum man ihn jetzt noch öfter im Taxi sieht.