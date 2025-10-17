Icon Menü
Funkmast für Behördenfunk im Halblechtal aufgestellt: Das bedeutet es für die Bürger

Mast in Halblech aufgestellt

„Das war Millimeterarbeit“: Versorgungslücke bei Blaulicht-Funk geschlossen

Im Halblechtal wurde jetzt ein Funkmast für Behördenfunk aufgestellt: Warum dazu ein Hubschrauber nötig war und was es für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet.
Von Alexandra Decker
    • |
    • |
    • |
    Im Siegelmoos in Halblech ist ein neuer Mast für den Behördenfunk aufgestellt worden. Die Teile mussten in das unwegsame Gelände per Hubschrauber eingeflogen werden.
    Im Siegelmoos in Halblech ist ein neuer Mast für den Behördenfunk aufgestellt worden. Die Teile mussten in das unwegsame Gelände per Hubschrauber eingeflogen werden. Foto: Stefan Klein/BLKA

    Mit einem neuen Funkmast im Siegelmoos ist im Bereich Halblechtal und Lobental jetzt eine Versorgungslücke des Behördenfunks geschlossen worden. Der Mast für den Digitalfunk BOS ist um die 50 Meter hoch und wurde mit einem Hubschrauber an Ort und Stelle geflogen. Zunächst wurden die einzelnen Teile zu einem größeren Holzlagerplatz am Mühlbach gebracht, berichtet Stefan Klein. Er ist beim Bayerischen Landeskriminalamt für die sogenannte Autorisierte Stelle Bayern und das Projekt Netzqualifizierung zuständig.

