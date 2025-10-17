„Das war Millimeterarbeit“: Versorgungslücke bei Blaulicht-Funk geschlossen

Mit einem neuen Funkmast im Siegelmoos ist im Bereich Halblechtal und Lobental jetzt eine Versorgungslücke des Behördenfunks geschlossen worden. Der Mast für den Digitalfunk BOS ist um die 50 Meter hoch und wurde mit einem Hubschrauber an Ort und Stelle geflogen. Zunächst wurden die einzelnen Teile zu einem größeren Holzlagerplatz am Mühlbach gebracht, berichtet Stefan Klein. Er ist beim Bayerischen Landeskriminalamt für die sogenannte Autorisierte Stelle Bayern und das Projekt Netzqualifizierung zuständig.

