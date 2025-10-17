Sie vertrauten Google: Füssener Bergwacht muss Wanderer aus der Gelben Wand holen

Wie kommt man auf die Idee, bei anbrechender Dunkelheit den Lehrklettersteig der Gelben Wand am Tegelberg hinabsteigen zu wollen? „Das hat uns Google empfohlen, und wir sollten in einer Stunde und fünf Minuten im Tal sein“, erklärte ein hessisches Pärchen laut Füssener Bergwacht. Dieser Plan ging aber nicht ganz auf: Die beiden Wanderer kamen nach Asthmaanfall und Panikattacke nicht weiter, die Bergwacht wurde alarmiert.

Der Alarm erfolgte am Dienstag, kurz nach 18.30 Uhr. Der Einsatzleiter der Bergwacht schätzte die Lage zwar als ernst, aber nicht kritisch ein. Er entschied sich daher für eine bodengebundene Rettung ohne Hubschrauber. Seine Einschätzung bestätigte sich im Laufe des Einsatzes, als Kontakt zur Einsatzstelle hergestellt werden konnte: Die beiden Wanderer froren, sie waren erschöpft und ängstlich, doch saßen sie im felsigen Gelände sicher.

Aus der Tegelbergbahn 120 Meter abgeseilt

Mitarbeiter der bereits geschlossenen Tegelbergbahn nahmen die Seilbahn für die Retter schnell wieder in Betrieb und die Einsatzkräfte konnten so, etwa eine Stunde nach Alarmierung, an der Einsatzstelle sein. Um Zeit zu sparen, ließen sich drei der sieben Rettungskräfte etwa 120 Meter aus der Gondel ab.

Nach kurzer medizinischer Versorgung ging es gesichert den Gelbe-Wand-Steig zurück ins Tal. Einen Teil des etwa zweistündigen Abtransports übernahm das Quad der Bergwacht Füssen. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde das Pärchen dann mit dem Mannschaftsfahrzeug ins Füssener Krankenhaus gebracht

Eine Bitte der Füssener Bergwacht

Angesichts der Google-Empfehlung hat die Bergwacht Füssen eine Bitte: Gerade nicht erfahrenen Besuchern der Berge wird dringend empfohlen, sich nicht blind auf Handy-Apps zu verlassen. Sie sollten vielmehr Einheimische ansprechen und deren Ratschlägen vertrauen.

