Auch nach 50 Jahren Ehe ist noch alles im grünen Bereich

Lange Zeit war der pensionierte Realschulpädagoge Hubert Endhardt, der sich heute als stellvertretender Landrat trittsicher auf der großen Politbühne präsentiert, ein erfolgreicher Liedermacher. Seine beliebten Mundartlieder in Donau-Schwäbischer Sprachfärbung konnte man nicht nur auf den zahlreichen Kleinkunstbühnen genießen, sondern auch auf dem hauseigenen Plattenspieler. Die beiden produzierten Langspielplatten verkauften sich weit über 25.000 Mal. Eine seiner schönsten Liebesmelodien schrieb jedoch der Komponist „Zufall“ vor genau 50 Jahren in seinen Lebenslauf hinein.
Stellvertretender Landrat feiert Goldene Hochzeit
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden