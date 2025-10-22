Icon Menü
Hubert und Regula Endhardt aus Rieden am Forggensee feiern nach 50 Jahren Ehe Goldene Hochzeit

Stellvertretender Landrat feiert Goldene Hochzeit

Auch nach 50 Jahren Ehe ist noch alles im grünen Bereich

Auf einem Marktplatz in Südfrankreich lernten sie sich kennen, mittlerweile sind Regula und Hubert Endhardt seit 50 Jahren verheiratet. Das ist ihr Geheimnis.
    Regula und Hubert Endhardt aus Rieden am Forggensee sind seit 50 Jahren verheiratet.
    Regula und Hubert Endhardt aus Rieden am Forggensee sind seit 50 Jahren verheiratet. Foto: Martina Gast

    Lange Zeit war der pensionierte Realschulpädagoge Hubert Endhardt, der sich heute als stellvertretender Landrat trittsicher auf der großen Politbühne präsentiert, ein erfolgreicher Liedermacher. Seine beliebten Mundartlieder in Donau-Schwäbischer Sprachfärbung konnte man nicht nur auf den zahlreichen Kleinkunstbühnen genießen, sondern auch auf dem hauseigenen Plattenspieler. Die beiden produzierten Langspielplatten verkauften sich weit über 25.000 Mal. Eine seiner schönsten Liebesmelodien schrieb jedoch der Komponist „Zufall“ vor genau 50 Jahren in seinen Lebenslauf hinein.

