Verunreinigtes Wasser in Rieden: Jetzt ist der Grund bekannt

In den vergangenen Wochen musste in der Gemeinde Rieden am Forggensee das Trinkwasser abgekocht werden. Die Ursache, warum zunächst Coliforme Keime und im Anschluss Enterokokken im Trinkwasser nachgewiesen wurden, konnte nun lokalisiert werden. Das gab Bürgermeister Andreas Haug in einer Sitzung des Gemeinderats bekannt. Der Mangel liegt beim Hochbehälter Sentenberg. In diesen dringen von außen geringe Mengen Oberflächenwasser ein, was zu den Verunreinigungen führte.

Das passiert nun mit dem Hochbehälter in Rieden

Der Hochbehälter Sentenberg wurde deshalb vorerst aus dem Trinkwassernetz der Gemeinde Rieden herausgenommen. Er soll nun instand gesetzt werden. Um zu klären, in welcher Form das am besten passiert, hat die Gemeinde mit drei Planungsbüros Kontakt aufgenommen.

Welche Rolle die Nachbargemeinde Roßhaupten jetzt spielt

Bis der Hochbehälter wieder in Betrieb genommen werden kann, kann Rieden den Notwasserverbund mit der Gemeinde Roßhaupten nutzen. Dafür dankte Haug der Nachbargemeinde. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, den Hochbehälter Sentenberg gemeinsam zu besichtigen. Die Verwaltung wird hierfür einen Termin bekannt geben.