Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

In Rieden am Forggensee war über mehrere Wochen das Trinkwasser verunreinigt. Jetzt ist der Grund bekannt.

Trinkwasser

Verunreinigtes Wasser in Rieden: Jetzt ist der Grund bekannt

In den vergangenen Wochen musste in der Gemeinde Rieden am Forggensee das Trinkwasser abgekocht werden. Der Grund wurde jetzt im Gemeinderat bekanntgegeben.
Von Alexandra Decker
    • |
    • |
    • |
    Das Trinkwasser der Gemeinde Rieden war über mehrere Wochen verunreinigt. Jetzt ist der Grund dafür bekannt.
    Das Trinkwasser der Gemeinde Rieden war über mehrere Wochen verunreinigt. Jetzt ist der Grund dafür bekannt. Foto: Roland Weihrauch/dpa (Symbolfoto)

    In den vergangenen Wochen musste in der Gemeinde Rieden am Forggensee das Trinkwasser abgekocht werden. Die Ursache, warum zunächst Coliforme Keime und im Anschluss Enterokokken im Trinkwasser nachgewiesen wurden, konnte nun lokalisiert werden. Das gab Bürgermeister Andreas Haug in einer Sitzung des Gemeinderats bekannt. Der Mangel liegt beim Hochbehälter Sentenberg. In diesen dringen von außen geringe Mengen Oberflächenwasser ein, was zu den Verunreinigungen führte.

    Das passiert nun mit dem Hochbehälter in Rieden

    Der Hochbehälter Sentenberg wurde deshalb vorerst aus dem Trinkwassernetz der Gemeinde Rieden herausgenommen. Er soll nun instand gesetzt werden. Um zu klären, in welcher Form das am besten passiert, hat die Gemeinde mit drei Planungsbüros Kontakt aufgenommen.

    Welche Rolle die Nachbargemeinde Roßhaupten jetzt spielt

    Bis der Hochbehälter wieder in Betrieb genommen werden kann, kann Rieden den Notwasserverbund mit der Gemeinde Roßhaupten nutzen. Dafür dankte Haug der Nachbargemeinde. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, den Hochbehälter Sentenberg gemeinsam zu besichtigen. Die Verwaltung wird hierfür einen Termin bekannt geben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden