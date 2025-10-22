TSV ehrt langjährige Mitglieder

Mit einer schwungvollen „Es lebe der Sport“-Coverversion des Reinhard-Fendrich-Ohrwurms eröffnete die Hopferauer Band New Topas den wertschätzenden Ehrungsabend des TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg im Seeger Gemeindezentrum. Die Vorstandschaft, rund um Moderator und ersten Vorsitzenden Thomas Kaiser blickte dabei nicht nur auf die sportlichen Erfolge vergangener Jahrzehnte zurück, sondern bedankte sich auch für die generationenübergreifende, jahrzehntelange Vereinstreue.

„Unsere langjährigen Mitglieder zeigen eindrucksvoll, wie einen der Sport jung hält“, zeigte sich Kaiser von den zahlreichen Mitgliedschaften über 25, 40 und 50 Jahre beeindruckt. Für stolze 60 Jahre Sport, Spiel und Förderung wurden Hans Bader, Josefine Blender, Fritz Schweiger, Helmut Fritz, Martin Guggemos, Dietmar Kinzel, Franz Köpf, Pius Linder, Franz Moser, Gregor Nigg, Otto und Gaudenz Vogler, Max und Inge Fritz, Peppi Görne, Inge Moser, Resi Umkehrer, Erwin Guggemos, Siglinde Schrade, Franz und Marianne Brunner, Robert und Xaver Guggemos, Hans Jedrzejczyk, Reinhold Köpf, Helmut Rudolf, Karl Heinz Schmölz, Peter Steiger, Armin Streit, Manfred Unsin und Anton Köpf ausgezeichnet.

In Kaisers Laudatio wurden die rüstigen Mitglieder mit persönlichen Anekdoten gewürdigt. Einige unter ihnen gingen 1965 sogar als Gründungsmitglieder des früheren Turn- und Sportvereins Hopferau Eisenberg in die Vereinsgeschichte ein. Trotz aller Veränderungen, Herausforderungen und der Vereinsfusion im Jahre 2018 mit der Nachbargemeinde Seeg hielten sie ihrem Sportverein stets die Treue. „Ohne euch könnte man so ein Vereinsleben nicht aufrechterhalten“, sagte Kaiser, und hob dabei auch den unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz für die Sportgemeinschaft, den Bau, die Pflege und Wartung von Sportplätzen und Vereinsheimen hervor.

„Feiert schön, ihr habt es euch verdient“, gratulierte Seegs Bürgermeister Lorenz Schnatterer im Namen aller Gemeindevertreter aus Hopferau und Eisenberg den Sportlern. In seiner kurzweiligen Begrüßung stellte er dabei auch die enorme Bedeutung eines so rührigen, über 2000 Mitglieder starken Vereins für die Gemeinden heraus. Mittlerweile sei man über die Jahre schon sehr gut zusammengewachsen, auch dank der hervorragenden Arbeit der Vorstandschaft.

Auch an dem gelungenen Festabend hatten die Vorstandsmitglieder Thomas Kaiser, Matthias Stocker-Böck, Andreas Schmölz, Lukas Riedhofer, Alfred Unsin und Josef Gast wieder einen würdigen, sehr herzlichen Rahmen für die langjährigen Mitglieder ihres Vereins geschaffen. Zwischen den Ehrungen und im Anschluss untermalte die Hopferauer Coverband so manche sportliche Anekdote und Unterhaltung mit passenden Hits aus den letzten Jahrzehnten.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!