Junge Halblecherin verbringt Freiwilligenjahr über Don-Bosco-Stiftung in Indien: Das hat sie erlebt

Frewilligenjahr im Ausland

„Dieses Jahr hat mich verändert“: Was eine junge Allgäuerin in Indien erlebte

Marlene Ott aus Halblech hat für das Freiwilligenprogramm der Don-Bosco-Stiftung ein Jahr in Indien verbracht. Dabei sammelte sie viele bleibende Eindrücke.
Von Sabrina Kreisle
    Marlene Ott aus Halblech (links) verbrachte ein Jahr in Indien. Dabei sammelte sie viele Eindrücke.
    Marlene Ott aus Halblech (links) verbrachte ein Jahr in Indien. Dabei sammelte sie viele Eindrücke. Foto: Marlene Ott

    Im September 2024 tat sich für Marlene Ott (19 Jahre) aus Halblech eine ganz neue Welt auf. Für das Freiwilligenprogramm der Don-Bosco-Stiftung machte sie sich auf den Weg nach Indien. Die Idee, ins Ausland zu gehen, reifte schon länger in ihr. „Ich wollte nach dem Abi im Sommer ’24 etwas anderes sehen, bevor ich mich für ein Studium oder eine Ausbildung bewerbe. Wir haben zu Hause einen Bauernhof und ich war vorher kaum auf Reisen und im Ausland“, erzählt sie. Der entscheidende Anstoß kam, als sie einen Vortrag über den Freiwilligendienst besuchte. „Das hat mich inspiriert, und ich wollte unbedingt eine andere Kultur kennenlernen. Zudem wollte ich es mit etwas Sozialem verbinden.“

