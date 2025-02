Von dieser Alp im Allgäu können Sie mit dem Schlitten ins Tal fahren

Sobald der Schnee fällt, verwandelt sich das Allgäu in ein Winterwunderland - und es gibt zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten. Ein besonders schöner Ausflug führt auf eine beliebte Allgäuer Alp. Und wer will, kann auf dem Rückweg mit dem Rodel den Berg hinuntersausen.

Wanderung zur Kappeler Alp im Winter: Tourenbeschreibung und Dauer

Auf 1350 Metern liegt die Kappeler Alp nahe Pfronten und Nesselwang im Ostallgäu. Zur Alp, die am Edelsberg liegt, führen verschiedene Routen. Wer den Rückweg mit dem Schlitten zurücklegen will, startet die Tour am besten im Pfrontener Ortsteil Kappel. Parken kann man hier am Parkplatz Waldseilgarten. Kostenpunkt: pro angefangene halbe Stunde 50 Cent, ab 5 Stunden fünf Euro. Das Ticket kann man auch über die App „Parkster“ buchen.

Vom Parkplatz geht es zunächst in Richtung Hündeleskopf und vorbei an der Hündeleskopfhütte. Bis dorthin ist man etwa 45 Minuten unterwegs und läuft auf einem breiten Forstweg. Zwischendrin kann man immer wieder die Aussicht auf das umliegende Ostallgäu genießen. Und wer sich stärken will, kann bereits auf der Hündeleskopfhütte einkehren. Dort gibt es ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte.

Auf dem Weg zur Kappeler Alp. Foto: Küthmann

Weiter geht es durch den Wald, bevor zum Anstieg zur Kappeler Alp einige Kehren folgen. Dort kann man einkehren, wenn die Alp geöffnet ist. Ob das der Fall ist, erfährt man auf der Website und auf der Facebook-Seite der Kappeler Alp. Geplant ist, dass die Kappeler Alp am 1. und 2. sowie am 8. und 9. Februar geöffnet ist.

Auf der Kappeler Alp gibt es traditionelle Allgäuer Gerichte, Süßspeisen und Kuchen.

Insgesamt ist man je nach Fitness auf dem teils etwas steileren, teils mäßig ansteigendem Weg eineinhalb Stunden bis zur Kappeler Alp unterwegs. Festes Schuhwerk und winterfeste Kleidung sind Pflicht.

Naturrodelbahn nahe der Kappeler Alp am Edelsberg ist

Zurück geht es dann auf der Naturrodelbahn, die laut Gemeinde Halblech 4,6 Kilometer lang ist. Ob die Bahn geöffnet und befahrbar ist, erfährt man hier.

Zur Kappeler Alp führt ein breiter Forstweg. Foto: Küthmann

