Gibt es Schloss Neuschwanstein bald als Lego-Modell?

Bringt der dänische Spielzeughersteller Lego Schloss Neuschwanstein im Sommer als Modell heraus? Wenn es nach Gerüchten im Internet geht, dann ja. Seit einigen Tagen kursieren Spekulationen um Teileanzahl sowie Seriennummer auf einschlägigen Blogs.

Schloss Neuschwanstein aus Lego: Was ist dran an den Gerüchten?

Zuerst berichtete der Lego-Podcast BrickCast am 6. Februar darüber. Einige News-Seiten wie Stonewars nahmen die Gerüchte auf. Laut Brickmerge, einer Preisticker-Seite für Modelle des dänischen Herstellers, soll das Set am 1. August erscheinen. Es soll die Setnummer 21063 erhalten und somit Teil der Architecture-Serie sein. In dieser Serie werden bekannte Gebäude und Monumente in kleinem Maßstab nachgebaut. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris kam 2024 Jahr als bisher vorerst neuestes Set der Reihe heraus – auch damals gab es Monate im Vorfeld Gerüchte, die sich schlussendlich bestätigten.

Wie der Hersteller allerdings die Details des Schlosses - wie etwa den aufwendig restaurierten Spiegelsaal - umsetzen wird, bleibt fraglich. Möglicherweise setzt Lego dabei auf bedruckte Bausteine oder legt dem Set entsprechende Aufkleber bei.

Wie detailgetreu das Schloss im Miniatur-Maßstab werden wird, bleibt noch offen. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Neuschwanstein soll dem Gerücht zufolge aus 3455 Teilen bestehen. Mit dem Durchschnittspreis pro Stein der neuesten drei Sets (Notre-Dame, Burg Himeji und Freiheitsstatue) würde das Set rund 550 Euro kosten – ein genauer Preis ist bisher allerdings nicht bekannt. Sollten die Gerüchte sich als wahr bestätigen, würde sich Schloss Neuschwanstein neben der Pariser Kathedrale Notre-Dame, der Cheops-Pyramide oder der Chinesischen Mauer einreihen – und wäre das dritte Architecture-Set mit Deutschlandbezug nach dem Brandenburger Tor und einer Miniaturversion von Berlin.

Neuschwanstein zum Nachbauen? Die Dänen wären nicht die Ersten

Lego wäre nicht der erste Hersteller, der Deutschlands wahrscheinlich berühmtestes Schloss aus Klemmbausteinen herausbringt. Xingbao, ein chinesischer Hersteller und vielen eingefleischten Lego-Fans hierzulande durch den YouTube-Kanal „Held der Steine“ bekannt, hat bereits vor einigen Jahren das Schloss im Ostallgäu herausgebracht. Auch auf der Plattform Lego Ideas findet sich das Märchenschloss. Dort können Hobbydesigner Modelle einreichen, die vielleicht als Set herauskommen, wenn sie durch genügend Stimmen von anderen Aufmerksamkeit erlangen und ausgewählt werden.

Für den Aufbau des eventuell kommenden Sets bräuchte man allerdings nicht so lange wie für die Version des Rumänen Felix Mezei mit 57.000 Teilen. Drei Jahre lang hat er eine detailgetreue Nachbildung des Schlosses gebaut und dabei nur Steine des Marktführers genutzt.

Das Schloss Neuschwanstein beflügelt immer wieder die Fantasie. So besuchte die berühmteste Ente der Welt das Schloss in einem Comic.