„Die Frauen fühlen sich danach einfach gut“: Diese Besonderheit bietet eine Allgäuer Masseurin ihren Kundinnen

Diese besondere Massageform ist in Großstädten längst ein Trend – in der Region jedoch kaum bekannt. Luana Morschek (31 Jahre) aus Roßhaupten möchte das ändern. Sie ist gelernte Bank- und Versicherungskauffrau. Doch nach der Geburt ihrer Tochter wollte sie etwas Neues wagen. Während ihrer Elternzeit absolvierte sie mehrere Ausbildungen und ist heute Heil- und Wellnessmasseurin – spezialisiert auf die besondere brasilianische Lymphdrainage und Maderotherapie.
Neueröffnung
