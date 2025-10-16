Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Maderotherapie und brasilianische Lymphdrainage: Junge Frau eröffnet besonderen Behandlungsraum in Lechbruck

Neueröffnung

„Die Frauen fühlen sich danach einfach gut“: Diese Besonderheit bietet eine Allgäuer Masseurin ihren Kundinnen

Maderotherapie und brasilianische Lymphdrainage: In Lechbruck eröffnet ein neuer Behandlungsraum für besondere Massageformen. Das steckt dahinter.
Von Sabrina Kreisle
    • |
    • |
    • |
    Luana Morschek aus Roßhaupten eröffnet in Lechbruck ihren neuen Behandlungsraum „Brazilian Shape by Luana“. Dort bietet sie für Frauen brasilianische Lymphdrainage und Maderotherapie an. Letztere wird mit besonderen Holzgeräten durchgeführt
    Luana Morschek aus Roßhaupten eröffnet in Lechbruck ihren neuen Behandlungsraum „Brazilian Shape by Luana“. Dort bietet sie für Frauen brasilianische Lymphdrainage und Maderotherapie an. Letztere wird mit besonderen Holzgeräten durchgeführt Foto: Sabrina Kreisle

    Diese besondere Massageform ist in Großstädten längst ein Trend – in der Region jedoch kaum bekannt. Luana Morschek (31 Jahre) aus Roßhaupten möchte das ändern. Sie ist gelernte Bank- und Versicherungskauffrau. Doch nach der Geburt ihrer Tochter wollte sie etwas Neues wagen. Während ihrer Elternzeit absolvierte sie mehrere Ausbildungen und ist heute Heil- und Wellnessmasseurin – spezialisiert auf die besondere brasilianische Lymphdrainage und Maderotherapie.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden