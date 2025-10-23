Icon Menü
Mann aus Füssen sucht Handwerker und gerät an Betrüger

Polizei ermittelt

Senior aus Füssen sucht Handwerker und gerät an Betrüger

In Füssen ist ein Mann auf der Suche nach Handwerkern offenbar an Betrüger geraten. Die Polizei ermittelt in dem Fall.
    In Füssen ist ein Senior offenbar an betrügerische Handwerker geraten. Die Polizei ermittelt in dem Fall.
    In Füssen ist ein Senior offenbar an betrügerische Handwerker geraten. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    In Füssen ermittelt die Polizei in einem Fall von möglichem Handwerker-Betrug. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor. Ein Mann aus Füssen hatte im Internet eine Handwerkerfirma gefunden. Als die Handwerker eintrafen, kam ihm etwas komisch vor.

    Senior findet suspekte Heizungsfirma im Internet

    Der 72-jährige Mann hatte Probleme mit seiner Heizung und suchte Handwerker für die Reparatur. Laut Polizeibericht wurde der Senior im Internet fündig und rief eine Heizungsbaufirma an. Als die „Handwerker“ in einem Auto ohne Firmenaufschrift ankamen, wurde der 72-Jährige misstrauisch. Er ging keinen Vertrag ein und schickte die beiden wieder weg.

    Kunde hört auf Instinkt - und verhindert schlimmeres

    Wie die Polizei weiter mitteilt, hat der Senior durch seine Reaktion wohl einen Vermögensschaden verhindert. Die Polizeiinspektion Füssen hat die Ermittlungen aufgenommen.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen

