Senior aus Füssen sucht Handwerker und gerät an Betrüger

In Füssen ermittelt die Polizei in einem Fall von möglichem Handwerker-Betrug. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor. Ein Mann aus Füssen hatte im Internet eine Handwerkerfirma gefunden. Als die Handwerker eintrafen, kam ihm etwas komisch vor.

Senior findet suspekte Heizungsfirma im Internet

Der 72-jährige Mann hatte Probleme mit seiner Heizung und suchte Handwerker für die Reparatur. Laut Polizeibericht wurde der Senior im Internet fündig und rief eine Heizungsbaufirma an. Als die „Handwerker“ in einem Auto ohne Firmenaufschrift ankamen, wurde der 72-Jährige misstrauisch. Er ging keinen Vertrag ein und schickte die beiden wieder weg.

Kunde hört auf Instinkt - und verhindert schlimmeres

Wie die Polizei weiter mitteilt, hat der Senior durch seine Reaktion wohl einen Vermögensschaden verhindert. Die Polizeiinspektion Füssen hat die Ermittlungen aufgenommen.

