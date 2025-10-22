Icon Menü
Musik und Gesellschaftsbild der Wirtschaftswunderjahre: Die „Dissonanten“ in Bestform in Trauchgau.

Musik zum Wirtschaftswunder

„Die Dissonanten“ zeigen sich in Trauchgau in neuer Besetzung und alter Höchstform

Das Ensemble aus dem Raum Marktoberdorf lädt im Gasthaus „Herz“ zur nostalgischen Tour durch die Musik und das Gesellschaftsbild der jungen Bundesrepublik.
    Hannes Heim, Martin Fumian und Günther Wagner (von links) als rudernde Capri-Fischer.
    Hannes Heim, Martin Fumian und Günther Wagner (von links) als rudernde Capri-Fischer. Foto: Martina Gast

    Endlich sind sie zurück: die Sängerinnen und Sänger der charmant-schrägen Musikergruppe „Die Dissonanten“ aus dem Raum Marktoberdorf. In neuer Besetzung und alter Höchstform luden sie mit einem stimmgewaltigen „Buona Sera“ zum herzlichen Stelldichein in den gemütlichen Saal des Trauchgauer Gasthauses „Herz“. Mit liebevollen Details, feinem Humor und Augenzwinkern nahmen sie ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in die Wirtschaftswunderzeit der jungen Bundesrepublik.

