„Die Dissonanten“ zeigen sich in Trauchgau in neuer Besetzung und alter Höchstform

Endlich sind sie zurück: die Sängerinnen und Sänger der charmant-schrägen Musikergruppe „Die Dissonanten“ aus dem Raum Marktoberdorf. In neuer Besetzung und alter Höchstform luden sie mit einem stimmgewaltigen „Buona Sera“ zum herzlichen Stelldichein in den gemütlichen Saal des Trauchgauer Gasthauses „Herz“. Mit liebevollen Details, feinem Humor und Augenzwinkern nahmen sie ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in die Wirtschaftswunderzeit der jungen Bundesrepublik.
Musik zum Wirtschaftswunder
