Ausgebremst: Mit dem Zug von Füssen nach Reutte? Kein Geld für Studie

Vision neuer Bahntunnel

Mit dem Zug von Füssen nach Reutte: Wie steht es um die geplante Studie?

Für eine neue Bahnstrecke und einen Eisenbahntunnel zwischen Füssen und Reutte braucht es erst eine Machbarkeitsstudie. Aber was ist daraus geworden?
Von Heinz Sturm
    Für eine Schienenverbindung von Füssen nach Reutte samt Bahntunnel – hier bei Oberstaufen – plädiert die Interessengemeinschaft Verkehrswende. Doch die Finanzierung einer Machbarkeitsstudie ist vorerst gescheitert.
    Für eine Schienenverbindung von Füssen nach Reutte samt Bahntunnel – hier bei Oberstaufen – plädiert die Interessengemeinschaft Verkehrswende. Doch die Finanzierung einer Machbarkeitsstudie ist vorerst gescheitert. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

    Das Ostallgäu will sich von der Bahn nicht aufs Abstellgleis schieben lassen, hieß es im Oktober 2000 in unserer Zeitung. Seinerzeit sprach sich der Kreistag in einer Resolution auch für den Bau einer Schienenverbindung von Füssen nach Reutte aus. Darauf hatte der damalige Füssener Bürgermeister Dr. Paul Wengert gepocht, er wurde von Landrat Adolf Müller unterstützt.

