Mit dem Zug von Füssen nach Reutte: Wie steht es um die geplante Studie?

Das Ostallgäu will sich von der Bahn nicht aufs Abstellgleis schieben lassen, hieß es im Oktober 2000 in unserer Zeitung. Seinerzeit sprach sich der Kreistag in einer Resolution auch für den Bau einer Schienenverbindung von Füssen nach Reutte aus. Darauf hatte der damalige Füssener Bürgermeister Dr. Paul Wengert gepocht, er wurde von Landrat Adolf Müller unterstützt.
Vision neuer Bahntunnel
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden