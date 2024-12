Im April oder Mai nächsten Jahres könnte der Startschuss fallen: Dann könnte die Erschließung des neuen Füssener Baugebiets am Forggensee, also Weidach-Nordost II, beginnen. Wie das gesamte Baugebiet wird auch die Erschließung in mehreren Stufen realisiert - endgültig abgeschlossen wird sie wohl 2032/33 sein.

