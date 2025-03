Romantische Entdeckung im Schnee: Ein riesiges Herz für den Säuling

Da wollte jemand wohl etwas Liebe verteilen: Aktuell kann man unterhalb des Gipfels des Säulings bei Füssen ein riesiges Herz im Schnee erkennen. So manch einem Bergliebhaber oder Einheimischen dürfte das Herz vielleicht schon aufgefallen sein. Unsere Redaktion erreichte unter anderem das Foto einer Leserin. Auch in den sozialen Medien teilt man die Entdeckung vom Riesen-Herz im Schnee mit Begeisterung.

Ein Herz im Schnee – Die Botschaft auf dem Säuling erregt Aufsehen

In einer Allgäuer Facebook-Gruppe teilte eine Nutzerin ihre Entdeckung mit der Frage: „Wer hat denn das hübsche Herz auf die Säuling Wiese gemacht.“ Der Post erreichte über 500 Gefällt-mir-Angaben und die Kommentarspalte füllte sich.

Andere Nutzer posteten in den Kommentaren ebenfalls ihre Fotos von dem Herz auf dem Säuling und äußerten ihre Begeisterung – „so süß“ heißt es unter anderem neben einem roten Herz.

Botschaft auf dem Säuling sorgt für Diskussion

Auf die Frage der Nutzerin fingen wohl einige in den Kommentaren an zu überlegen, wer für das Schnee-Herz verantwortlich sein könnte: „Jemand der die ersten Frühlingsgefühle zeigen will, hoffen wir das es der/die richtige sieht“ oder „Das war eine verliebte Gams“ heißt es.

Bei der Aktion kommen bei dem ein oder anderen aber auch Sorgen auf: „Nicht ganz ungefährlich, denn der Hang ist extrem lawinengefährdet“ und „Einer der die Lawinengefahr nicht kennt“, heißt es in den Kommentaren. Die Gefahr bestünde bei Nachahmern, die sich den Risiken so einer Aktion nicht bewusst seien, äußerte sich ein Nutzer.

Herz auf dem Säuling – wer war das?

Unter dem Beitrag äußerte sich ein Nutzer in den Kommentaren und behauptete, er hätte das Herz in den Schnee gemacht. Auch schrieb er, im Jahr 2023 bereits ein Herz auf dem Säuling hinterlassen zu haben. Doch genaue Belege gab es bisher dafür nicht. Ein entsprechende Anfrage unserer Redaktion ließ er bislang unbeantwortet.

Das ist der Säuling bei Füssen

Der Säuling ist ein Berg bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) nahe der österreichischen Grenze und liegt in den Ammergauer Alpen. Er ist 2047 Meter hoch und beeindruckt viele Bergliebhaber mit seiner pyramidenähnlichen Silhouette. Er gelte regional als einer der bekanntesten 2000er. Und für Wander-Fans gut zu wissen: Der Säuling wird in der Schwierigkeitsstufe vier von sechs eingestuft, wie der Tourenratgeber Tourentipp auf seiner Webseite es beschreibt.

Icon Vergrößern Abendstimmung am Illasbergsee: Kanufahrer paddeln am Abend über den Illasbergsee im Hintergrund ist der Säuling und das weltbekannte Schloss Neuschwanstein zu sehen. Foto: Benedikt Siegert (Archiv) Icon Schließen Schließen Abendstimmung am Illasbergsee: Kanufahrer paddeln am Abend über den Illasbergsee im Hintergrund ist der Säuling und das weltbekannte Schloss Neuschwanstein zu sehen. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)