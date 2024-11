Das ist beim romantischen Adventsmarkt 2024 in Füssen geplant

Auch in diesem Jahr findet der Adventsmarkt in Füssen wieder an zwei Wochenenden statt. Auf dem romantischen Markt gibt es für Besucherinnen und Besucher viele Angebote, darunter Kunsthandwerk, Christbaumschmuck und Punsch. Die Gäste des Adventsmarktes können sich auch wieder auf ein musikalisches Rahmenprogramm freuen.

Hier erfahren Sie alles wichtige über den Adventsmarkt in Füssen.

Steckbrief: Der Adventsmarkt in Füssen auf einen Blick

Name : Romantischer Adventsmarkt Füssen

Ort : 87629 Füssen, Lechhalde 3 im Klosterhof St. Mang

Termin : vom 6. bis 8. Dezember und vom 13. bis 15. Dezember

Umfang : Markt mit Essen und Trinken

Wann findet der Adventsmarkt in Füssen statt?

Der Adventmarkts in Füssen findet in diesem Jahr am zweiten und dritten Adventswochenende statt. Zu folgenden Uhrzeiten und an diesen Tagen hat der Markt geöffnet:

Freitag, 6. Dezember: 17 bis 20 Uhr

Samstag, 7. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Freitag, 13. Dezember: 14 bis 20 Uhr

Samstag, 14. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: 11 bis 19 Uhr

Foto: Füssen Tourismus und Marketing / Hubert Riegger

Wo findet der Adventsmarkt in Füssen statt?

Wie in den vergangenen Jahren findet der Adventsmarkt in Füssen wieder im Klosterhof des ehemaligen Benediktinerklosters St. Mang statt, der sich laut Veranstalter in ein romantisches Lichterland verwandelt.

Was ist beim Adventsmarkt in Füssen geboten?

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Adventsmarkt zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk, Geschenken, Christbaumschmuck, Glühwein und Plätzchen. Die Markthäuschen sind dabei so gestaltet, dass sie den Füssener Altstadtfassaden ähneln.

Weitere Informationen zum Programm folgen in Kürze.

Der Adventsmarkt in Füssen findet wieder im barocken Klosterhof St. Mang in der Altstadt statt. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

Wo kann ich beim Adventsmarkt in Füssen parken?

Für Besucherinnen und Besucher des Adventsmarkts in Füssen steht eine Vielzahl von Parkplätzen zu Verfügung. In der Innenstadt empfiehlt es sich, dem Parkleitsystem der Stadt zu folgen. Zum Beispiel befinden sich der Morisse-Parkplatz oder das Parkhaus im Einkaufszentrum Theresienhof wenige Gehminuten vom Weihnachtsmarkt entfernt. Nähere Informationen zu den Parkplatzgebühren finden Sie auf der Website der Stadt Füssen.

Wie komme ich zum Adventsmarkt in Füssen?

Auch ohne Auto ist der Adventsmarkt einfach zu erreichen: Besucherinnen und Besucher können mit dem Zug oder Bus anreisen. Vom Bahnhof braucht man bis zum Kloster St. Mang etwa zehn Minuten zu Fuß. In der unmittelbaren Nähe befindet sich außerdem die Bushaltestelle "Morisse", an der die Buslinie 71 hält.

