Diese Allgäuer stecken hinter dem herzigen Liebesbeweis auf dem Säuling

Ein riesiges Herz unterhalb des Gipfels des Säulings bei Füssen sorgt aktuell für Aufsehen. Bilder des süßen Liebesbeweises haben unter anderem in einer Allgäuer Facebook-Gruppe für viel Gefallen gesorgt. Es gibt viele Likes - und viele fragen sich: Wie entstand das Herz und insbesondere für wen?

Nicht das erste Kunstwerk am Säugling-Hang

Die Allgäuer Zeitung hat jetzt erfahren: In den Schnee getreten und geschaufelt hat das Herz der aus Stötten kommende Bastian Brugger. Der 34-jährige Ostallgäuer ist seit rund eineinhalb Jahren mit Elena Streidl aus Kaufbeuren zusammen. Für sie ist das Herz gedacht. Entsprechend aus dem Häuschen war die junge Frau, als sie das fertige Werk gesehen hat. „Ich habe mich wirklich total gefreut“, erzählt die Lehrerin unserer Redaktion.

Elena Streidl aus Kaufbeuren und Bastian Brugger aus Stötten sind seit rund eineinhalb Jahren ein Paar. Foto: Bastian Brugger

Der Säugling im Allgäu als große Leinwand

Für Brugger war es nicht das erste Mal, dass er den Hang für ein Kunstwerk genutzt hat. „Ich fahre dort jeden Tag entlang, um zur Arbeit zu kommen. Und sehe dort immer diese riesige große Leinwand am Berg“, erzählt der 34-Jährige.

Wie groß müsse dort etwas sein, damit man es auch vom Tal aus sehen könne, dachte er bereits vor einiger Zeit. Schon 2023, bevor er Elena Streidl kennenlernte, schmiedete er den Plan, dort ein Herz in den Schnee zu graben - und setzte es in die Tat um. Kein ganz einfaches Unterfangen. Auf Papier zeichnete er sein Vorhaben auf und berechnete, wie viele Schritte er in welche Richtung gehen müsse, damit am Ende ein Herz entstehen würde.

Unterhalb des Säuling-Gipfels formte er sein Kunstwerk dann mithilfe einer Lawinenschaufel. An die Reaktion seiner jetzigen Lebensgefährtin, als diese das Herz erstmals auf einem Foto sah, erinnert sich Brugger noch heute. „Ich will auch so eins haben“, soll sie damals gesagt haben.

Beim zweiten Anlauf vor wenigen Tagen konnte er auf sein Wissen von damals zurückgreifen. Die grobe Schrittanzahl hatte er noch im Kopf. Und so entstand erneut ein perfekt geformtes Herz - diesmal für Elena. Als die beiden zuletzt zu einer Veranstaltung im Füssener Festspielhaus fuhren, zeigte Bastian seiner Elena sein Werk. Zu sehen ist das Herz übrigens schon von Rieden aus - allerdings nur dann, wenn die Sonne wirklich gut steht.

Vom Tal aus zu sehen: Das Schnee-Herz für Elena unterhalb des Säuling-Gipfels. Foto: Brugger

So weit ist das Herz am Säugling im Allgäu zu sehen

Beruhigen kann Brugger übrigens auch all diejenigen, die in den Kommentar-Spalten von Facebook davon schrieben, eine solche Aktion könne Lawinen auslösen. Darauf habe er strikt geachtet, sagt er. Er sei vor der Aktion bereits auf den Säuling-Gipfel gestiegen, der Schnee sei an dem Tag „sehr kompakt“ gewesen. Zudem sei der betreffende Hang nicht so steil, wie es von weiter weg aussehen würde. Die Gefahr eines Lawinenabgangs habe seiner Meinung nach nicht bestanden.