Um diesen Allgäuer See können Paare besonders romantisch wandern

Das Allgäu ist eine beliebte Ausflugsregion, vor allem Wintersportler kommen hier auf ihre Kosten. Wer nicht unbedingt auf die Piste möchte oder die Schneeschuhe im Gepäck hat, findet aber auch ruhigere Unternehmungen im Allgäu - wie diesen romantischen Spaziergang um den Schwansee.

Der Schwansee liegt südöstlich von Füssen und gehört zur Gemeinde Schwangau. Somit befindet er sich in unmittelbarer Nähe zu den Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau. Auch der Alpsee ist nicht weit entfernt. Eine Besonderheit des Sees ist, dass er durch die umliegenden Berge und Bäume viel im Schatten liegt und so meist im Winter komplett zugefroren ist. War es lange kalt, trifft man dort nicht nur Schlittschuhläufer, sondern oft auch Hobby-Eishockeyspieler, die über das Eis flitzen.

Um den Schwansee führen mehrere Spazierwege - so kann man neben einer simplen Umrundung noch mehr entdecken. Für einen Spaziergang kann man am gleichnamigen Parkplatz das Auto abstellen. Umrundet man den See bei einem gemütlichen Spaziergang, ist man etwa eine Stunde unterwegs. Einen Stop kann man am Aussichtspunkt einlegen - siehe Karte. Hier kann man bei schönem Wetter das ein oder andere schöne Foto des Sees mit den Königsschlössern im Hintergrund aufnehmen. (Lesen Sie auch: Mit diesen Touren zeigen Sie Besuchern das Allgäu von seiner schönsten Seite)

Auch der Seerosenpark ist ein schöner Stop - sofern die Pflanzen nicht von Eis und Schnee bedeckt sind. Am Schwansee gibt es zahlreiche Bänke, die zu Pausen einladen. Auch die beiden Stege am Ostufer bieten sich an, um einmal innezuhalten, den Blick auf den See und die umliegende schöne Bergwelt zu genießen.

Die Wege sind größtenteils sehr flach und breit, daher auch für ältere Menschen oder Kinder geeignet.

Vom Schwansee aus - oder andersherum - kann man auch einen Spaziergang zu den Königsschlössern machen oder auf den Kalvarienberg laufen. Sollte der Parkplatz am Schwansee belegt sein, kann man beispielsweise an einem der Parkplätze bei Neuschwanstein und Hohenschwangau parken und von dort zum See laufen. Wie die Wetterlage vor Ort ist, kann man neben dem Wetterbericht außerdem über die Webcams in der Umgebung erfahren.

