Mehrere Skigebiete in den Allgäuer Alpen stehen vor dem endgültigen Aus

Noch gut zwei Monate, dann wird die Skisaison im Tannheimer Tal mit einem großen Winter-Opening eingeläutet. Im Programm wirbt der Tourismusverband mit Partymusik auf den Hütten, Skitests aller großen Marken und Lawinenvorträgen. Ausgespart wird auch heuer wieder notgedrungen ein Skigebiet, das früher zu den mit am stärksten frequentierten im Tannheimer Tal gehörte: die Krinnenlifte in Nesselwängle (Bezirk Reutte).
Winter im Allgäu
