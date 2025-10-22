Wann die Drittel-Lösung in Füssen greift

Manchmal kompromisslos, manchmal eher entgegenkommend. So kann man den Kurs beschreiben, den Füssens Kommunalpolitiker zuletzt in Hinblick auf Ferienwohnungen gefahren sind. Im Bauausschuss wurde mal contra, mal pro Ferienwohnung entschieden – je nachdem, in welchem Gebiet sie lag. Und ob sie der Füssener Drittel-Lösung entsprach. Was es damit auf sich hat.

