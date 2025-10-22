Icon Menü
Umstrittene Ferienwohnungen im Allgäu: Wann die Drittel-Lösung in Füssen greift

Umstrittene Ferienwohnungen in Füssen

Wann die Drittel-Lösung in Füssen greift

Im Füssener Bauausschuss ist wieder einmal um Ferienwohnungen gerungen worden. Manchmal sind die Stadträte kompromisslos, manchmal kommen sie Bauherren entgegen.
Von Heinz Sturm
    •
    •
    •
    Das Thema Ferienwohnungen hat erneut Füssens Kommunalpolitiker beschäftigt.
    Das Thema Ferienwohnungen hat erneut Füssens Kommunalpolitiker beschäftigt. Foto: Stefan Sauer, dpa (Symbolbild)

    Manchmal kompromisslos, manchmal eher entgegenkommend. So kann man den Kurs beschreiben, den Füssens Kommunalpolitiker zuletzt in Hinblick auf Ferienwohnungen gefahren sind. Im Bauausschuss wurde mal contra, mal pro Ferienwohnung entschieden – je nachdem, in welchem Gebiet sie lag. Und ob sie der Füssener Drittel-Lösung entsprach. Was es damit auf sich hat.

