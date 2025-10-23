Flößerei in der Literatur: Spannende Führung durch Lechbrucker Museum

Zum UNESCO-Tag des Immateriellen Kulturerbes hat das Flößermuseum in Lechbruck eine Literarische Führung angeboten. In allen Räumen bewegten sich die zahlreich erschienenen Besucher mit Ingrid Kahlert durch die Geschichte und durch Geschichten, die alle etwas mit der Flößerei, dem Handwerk oder Reiseberichten zu tun hatten.

Seit 2022 offizielles Kulturerbe

Unter dem Motto „Die Flößerei in der Literatur“ erwartete die Besucherinnen und Besucher eine Führung, die Geschichte, Handwerk und Literatur auf einzigartige Weise verbindet. Seit dem Jahr 2022 zählt die Flößerei offiziell zum Immateriellen Kulturerbe der Welt. Von Klassikern wie Goethe, Schiller und Joseph von Eichendorff bis hin zu Werken von Ludwig Thoma zeigten die literarischen Zeugnisse, welche Bedeutung die Flößerei einst hatte.

Einblicke in das alte Handwerk

Die Besucher erlebten nicht nur Literatur hautnah, sondern entdeckten zugleich die vielfältigen Aspekte des alten Handwerks – vom Bau der Flöße bis zu den Lebensbedingungen der Flößer auf ihren oft gefährlichen Reisen. Nach dem Angebot für die Literaturfreunde gab es bei einer gemeinsamen Kaffeetafel noch die Möglichkeit, seine Erfahrungen mit dem Erlebten auszutauschen.

Info: Das Flößermuseum in Lechbruck am See (Weidach 10) ist im Haus einer Flößerfamilie aus dem 17. Jahrhundert untergebracht. Während der Sommermonate von April bis September hat es jeweils donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr sowie sonntags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.