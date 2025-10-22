Icon Menü
Unfall in Hopferau: Polizei sucht Hinweise und blaues Auto

Unfallflucht

Autofahrer fährt in Hopferau durch Vorgarten und flüchtet – Polizei sucht blauen VW

Wer kann Hinweise zu einem Unfall in Hopferau geben, an dem ein blauer VW beteiligt war? Diese Frage stellt die Polizei aktuell der Öffentlichkeit.
    Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Hopferau einen blauen VW.
    Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Hopferau einen blauen VW. Foto: Hannah Kronschnabl (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat in Hopferau im Ostallgäu in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Unfall gebaut. Laut Polizei fuhr der Täter nach dem Zusammenstoß im Mühlbachweg jedoch einfach davon.

    Auto rast in Hopferau einfach durch Vorgarten

    Der Autofahrer kam nach links von der Straße ab und fuhr so durch den Vorgarten eines Anwohners. Dabei touchierte er einen Baum. Beim Weiterfahren stieß der unbekannte Autofahrer dann noch mit der Mauer an der Einfahrt des Grundstücks zusammen. Danach flüchtete er.

    Polizei sucht Zeugen zu Unfall in Hopferau

    Der Sachschaden, der durch den Unfall verursacht wurde, liegt im vierstelligen Bereich. Polizeibeamte stellten im Anschluss durch vorhandene Spuren am Unfallort fest, dass es sich bei dem Täterfahrzeug um einen blauen VW handeln muss. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe.

    Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Füssen unter der Nummer 08362 9123-0 zu melden.

