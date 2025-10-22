Autofahrer fährt in Hopferau durch Vorgarten und flüchtet – Polizei sucht blauen VW

Ein Autofahrer hat in Hopferau im Ostallgäu in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Unfall gebaut. Laut Polizei fuhr der Täter nach dem Zusammenstoß im Mühlbachweg jedoch einfach davon.

Auto rast in Hopferau einfach durch Vorgarten

Der Autofahrer kam nach links von der Straße ab und fuhr so durch den Vorgarten eines Anwohners. Dabei touchierte er einen Baum. Beim Weiterfahren stieß der unbekannte Autofahrer dann noch mit der Mauer an der Einfahrt des Grundstücks zusammen. Danach flüchtete er.

Polizei sucht Zeugen zu Unfall in Hopferau

Der Sachschaden, der durch den Unfall verursacht wurde, liegt im vierstelligen Bereich. Polizeibeamte stellten im Anschluss durch vorhandene Spuren am Unfallort fest, dass es sich bei dem Täterfahrzeug um einen blauen VW handeln muss. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Füssen unter der Nummer 08362 9123-0 zu melden.

Weitere und immer aktuelle Nachrichten aus Füssen und der Umgebung gibt es hier.