Via Claudia Camping: So lief die erste Saison mit neuem Betreiber

Die Campingsaison geht dem Ende entgegen. Für Via Claudia Camping in Lechbruck war es die Erste unter dem neuen Betreiber First Camp. Das schwedische Unternehmen hatte den Platz zum 1. Juli übernommen. Verändert hat sich dadurch aber weder für die Gäste noch für die Mitarbeiter viel. Denn die bisherige Geschäftsführerin Felicitas Weeber bleibt noch bis Juli 2027 im Amt. Bis dahin will sie „ihre Aufgaben an ihr Team weitervermitteln“, sagt sie. Mit der Saison ist die 71-Jährige „sehr zufrieden“.





Es habe seit der Übernahme viel Austausch mit den neuen Betreibern gegeben. Ein langfristiges Ziel soll sein, Camper aus Skandinavien für Deutschlandreisen zu begeistern und umgekehrt. „Aber das ist ein Prozess, der Geduld und Zeit braucht“, erklärt Weeber. „Wir leben viel von der Weiterempfehlung zufriedener Gäste, das ist die beste Werbung.“ Sie rechnet damit, dass sich die Zusammenarbeit mit den schwedischen Partnern ab 2026 bemerkbar macht.

