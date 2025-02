Die Traumwohnung als Schnäppchen?

Im Füssener Wohnungsmarkt kennen die Preise seit Jahren nur eine Richtung - die nach oben. Doch manchmal gibt es noch günstige Angebote. Wie dieses: Eine moderne, hochwertige Vier-Zimmer-Wohnung mit 117 Quadratmeter-Wohnfläche für 476.000 Euro. Auch Garage, Einbauküche, Balkon und dergleichen mehr fehlen nicht. Das ist angesichts der Immobilienpreise in Füssen schon als Schnäppchen zu betrachten. Da reibt sich mancher die Augen. So auch Thomas Scheibel. Denn die Wohnung im Ziegelangerweg gehört der Firma Alwora, an der er beteiligt ist. Und für diesen Preis würde der Bauunternehmer die Wohnung nicht verkaufen. Unter falscher Identität nahm Scheibel Kontakt zu den Betrügern auf - hier ist seine Geschichte.

