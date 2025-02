Wegen Elon Musk auf den Tesla verzichten?

Wer einen Tesla fährt, wird häufig auch mit dem Chef des Unternehmens, Elon Musk, in Verbindung gebracht. Der erfolgreiche Vorreiter der Elektromobilität wird wegen seines Engagements für Donald Trump und seiner Unterstützung für rechtspopulistische Parteien in aller Welt von vielen Menschen inzwischen kritisch beäugt. In den USA haben einige Tesla-Fahrer bereits Sticker auf ihr E-Auto geklebt, mit der Aufschrift „I bought this before Elon went crazy“ („Ich habe es gekauft, bevor Elon durchgedreht ist“). In den Niederlanden soll nach einer Umfrage angeblich bereits jeder dritte Tesla-Fahrer darüber nachdenken, sich von seinem Wagen zu trennen. In einer Umfrage unserer Redaktion bei Tesla-Fahrern in der Region zeigt sich, dass viele die Autos einfach aufgrund ihrer Technik schätzen, einige stehen Musks politischen Ambitionen sehr kritisch gegenüber, andere dagegen finden es auch gut.

Elon Musk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donald Trump Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis