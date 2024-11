Dieser Weihnachtsmarkt im Allgäu spendet alle Einnahmen für soziale Zwecke

Nach 2022 organisieren Bürgerinnen und Bürger aus Buching und Trauchgau zum zweiten Mal einen gemeinsamen Weihnachtsmarkt: die Halblecher Waldweihnacht. Sie findet in diesem Jahr am ersten Adventswochenende statt und bietet Angebote für Groß und Klein.

Die Besonderheit: Der gesamte Erlös soll laut den Veranstaltern für soziale Zwecke gespendet werden. Die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Steckbrief: Die Halblecher Waldweihnacht 2024 auf einen Blick

Name : Halblecher Waldweihnacht

Ort : Kenzenparkplatz, Bruckschmied, 87642 Halblech

Termin : 30.11. bis 01.12.2024

Umfang : Marktstände mit Kunsthandwerk, Musik und Kulinarischem

Wann und wo findet die Halblecher Waldweihnacht statt?

Der Weihnachtsmarkt in Halblech findet am ersten Adventswochenende auf dem Kenzenparkplatz statt. Das sind die Öffnungszeiten:

Samstag, 30. November: 15.30 bis 21 Uhr

Sonntag, 1. Dezember: 10.30 bis 17 Uhr

Eine herrliche Atmosphäre und ein großes Angebot erwartete die Besucher der ersten Halblecher Waldweihnacht 2022 am Kenzenparkplatz. Foto: Tanja Leiterer (Archiv)

Welches Programm gibt es bei der Waldweihnacht Halblech?

Einheimische Bläsergruppen eröffnen die Halblecher Waldweihnacht am Samstag um 15.30 Uhr. An den rund 30 Marktständen gibt es nicht nur kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch selbstgemachte Kunsthandwerksgegenstände. Gegen Abend tritt die Street-Style-Samba-Gruppe "Pura Vida" aus Peiting auf.

Am Sonntag beginnt der Markt um 10.30 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch den Halblecher Bürgermeister Johann Gschwill. Danach kommt die "lebende Krippe" auf den Markt, bestehend aus Kindern der einheimischen Vereine. Der Halblecher Waldweihnachtsgeist und seine kleinen Wichtel sollen laut Veranstalter im Anschluss für Überraschungen sorgen. Um 14.30 Uhr kommt der Nikolaus in seiner Kutsche auf den Markt und überreicht den Kindern kleine Geschenke. Die kleinen Besucher der Halblecher Waldweihnacht dürfen zudem ihre Wunschzettel im Zauberwald abgeben.

Wo können Besucher in Halblech parken?

Da die Halblecher Waldweihnacht auf dem Kenzenparkplatz stattfindet, können diese Parkplätze nicht genutzt werden. Besucherinnen und Besucher können stattdessen beispielsweise den Ausweichparkplatz an der B17 nutzen.

Wer veranstaltet die Halblecher Waldweihnacht?

Helferinnen und Helfer aus den Ortsteilen Buching und Trauchgau organisieren die Halblecher Waldweihnacht. Die Erlöse sollen zu einhundert Prozent an einen guten Zweck gespendet werden, darunter an die Kinderkrebshilfe Königswinkel, die Lebenshilfe Ostallgäu und an in Not geratene Familien und Einzelpersonen aus der Gemeinde.

